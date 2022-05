La lampada Meross MDL110 si controlla con Homekit, Alexa e Google

Se volete essere tra quelli che possono dire “Hey Siri, accendi la lampada” per controllare la luce sulla scrivania con la voce, sappiate che vi basta acquistare Meross MDL110. Si tratta proprio di una lampada appositamente progettata per funzionare su una scrivania, offrendo una luce potente e regolabile nei più svariati modi.

Offre infatti una testa snodabile che può essere ruotata di 180°, mentre il braccio è snodabile fino a 90°. Inoltre i LED possono essere regolati su quattro livelli di intensità luminosa e su tre temperature colore, passando da una luce calda a 2700K ad una neutra a 4000K, fino ad una più fretta a 6000K: in questo modo è possibile adattare il tipo di luce alle diverse condizioni ambientali e agli svariati utilizzi, passando dalla lettura serale a letto fino allo studio più intenso.

Come dicevamo una delle sue funzioni che più la caratterizzano è la connettività WiFi, disponibile unicamente sulla banda a 2.4 GHz. In pratica è possibile inserirlo in un contesto domotico e controllarla anche soltanto con la voce, oppure tramite l’app Meross installabile sullo smartphone (dalla quale si può anche configurare un timer per l’accensione e lo spegnimento), anziché agire sui controlli, seppur agevoli e intuitivi, incassati sulla base della lampada.

Basta sostanzialmente colloquiare con l’assistente vocale per accendere o spegnere la lampada, regolare la temperatura oppure la luminosità, restando comodamente sdraiati sul divano o in qualsiasi punto della casa anche quando si hanno le mani occupate. E’ compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home e SmartThings, perciò si può controllare tramite Siri, Apple Watch, HomePod, AirPods, oppure con uno degli altoparlanti Amazon della linea Echo o con un qualsiasi altro con Alexa, con l’assistente di Google e coi dispositivi Google Nest.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, l’azienda garantisce almeno 40.000 ore di funzionamento e offre una luce morbida, senza sfarfallio, anti-abbaglio e progettata in modo tale da ridurre l’affaticamento e la secchezza degli occhi. E’ alta 40 centimetri, presenta una base circolare dal diametro di 15 centimetri mentre la testa orientabile è lunga 42 centimetri.

Chi è interessato ad acquistarla la trova in vendita su Amazon a 59,99 euro. Al momento è scontata del 33% a 39,99 euro.