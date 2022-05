Iliad, primo trimestre 2022 positivo

8,8 milioni di utenti nei primi tre mesi e un fatturato di 214 milioni di euro: sono i numeri del primo trimestre di Iliad che confermano il trend positivo dell’operatore, al quale si sono uniti 320.000 nuovi utenti soltanto nella prima parte dell’anno.

Questo traguardo dimostra ancora una volta che la trasparenza su cui l’azienda ha puntato fin dall’approdo in Italia (era il 2018) alla fine paga, e anche piuttosto profumatamente: il fatturato del trimestre ammonta infatti a 214 milioni di euro, con una crescita del 13,9% rispetto allo stesso intervallo dello scorso anno e con un EBITDAaL positivo di 40 milioni di euro.

Nel frattempo cresce anche la rete distributiva, che ad oggi conta 26 Flagship Store, otto in più rispetto all’anno scorso (+35%), e oltre 4.000 punti vendita tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express presenti in supermercati, grande distribuzione, librerie, edicole e tabaccherie.

A livello europeo, il Q1 2022 di Iliad si è tradotto in un fatturato di 1,9 miliardi di euro e un utile netto di 477 milioni di euro, con una crescita del +4,8% rispetto al 2021, spinta anche dalla crescita degli utenti fissi e mobili soprattutto in Italia, Francia e Polonia. L’operatore infatti a fine gennaio ha lanciato la propria offerta in fibra ottica 100% FTTH, che promette una velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, e fino a 0,5 Gbit/s in Wi-Fi raggiungibili nelle zone con tecnologia EPON iliad, numeri che chiaramente variano in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server e utilizzo della connessione Wi-Fi).

Questo trimestre è il frutto dei massicci investimenti dell’operatore in soluzioni 5G, fibra e cloud, e costituisce «una pietra miliare simbolica» per la società, spiega l’amministratore delegato Thomas Reynaud: «ora siamo un operatore convergente, e siamo ben posizionati per sfruttare appieno le caratteristiche complementari delle nostre offerte».