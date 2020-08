La macchina fotografica Sony A7S III sembra il sogno dei video maker

Sony ha lanciato A7S III, la sua ultima fotocamera full frame con specifiche video migliorate e diverse funzionalità “prime al mondo”. Come previsto, presenta un nuovo chip Bionz XR e un sensore Exmor R da 12,1 megapixel e una gamma ISO estesa di 40-409.600 che dovrebbe consentire alla serie A7S di mantenere la sua corona in condizioni di scarsa illuminazione.

A7S III offre specifiche 4K di altissimo livello. Può acquisire video 4K fino a 120 fps e full HD a 240 fps. L’A7S III registrerà video con campionamento del colore fino a 10 bit, 4:2:2 e un massimo di 600 Mbps nel suo formato XAVC All-Intra (H.264). Inoltre, Sony ha testato l’acquisizione in 4K 60p fino a un’ora, sebbene in teoria non ci sia alcun limite di tempo di registrazione. Ciò è possibile grazie a una nuova struttura di gestione del calore integrata nella telecamera.

Se si utilizzano i profili di immagini S-Log2 / S-Log3 di Sony, l’utente vedrà fino a 15 stop di gamma dinamica, molto più della maggior parte delle altre fotocamere destinate ai consumatori. Per gli scatti in HDR, la camera cattura anche HLG a 10 bit con 4 preimpostazioni e consentirà di registrare 1080p e 720p contemporaneamente. Inoltre, l’utente sarà in grado di acquisire video RAW a 16 bit full-frame (4.264 x 2.408) esternamente tramite la porta HDMI full-size di tipo A, sebbene Sony non abbia indicato quali registratori esterni saranno supportati.

L’A7S III sarà in grado di gestire velocità di trasmissioni dati interne relativamente elevate grazie ai doppi slot CFexpress Type A/SD UHS II. La A7S III è la prima fotocamera al mondo con un EVF da 9,44 milioni di punti sviluppato da Sony. Offre un ingrandimento molto elevato di 0,90x, un campo visivo di 41 gradi e un punto d’altezza visivo di 25mm. Con quel livello di risoluzione (equivalente a circa 3,4 megapixel), dovrebbe essere abbastanza chiaro anche per i puristi del mirino ottico.

A7S III è il primo della serie A7S con autofocus a rilevamento di fase. Offre 759 punti di rilevazione di fase e 425 del contrasto, con una copertura del 92 percento e AF disponibili fino a -6 EV in condizioni di scarsa illuminazione. Ovviamente, non manca la messa a fuoco automatica in tempo reale per video e foto, con un riconoscimento migliorato del 30%, secondo quanto riportato da Sony. Meglio ancora, funziona in tutte le modalità video tra cui 4K/120p e Full HD a 240p. E quanti ricercano la funzione di tracciamento oggetti e persone, sarà sufficiente toccarli sul display LCD.

In effetti, il display LCD è il primo della gamma Sony a supportare finalmente la funzionalità full touch per il funzionamento dei menu. È anche completamente articolato, quindi ruota di 360 gradi, oltre che di lato.

Come per tutti i recenti modelli mirrorless full frame di Sony, l’A7S III offre la stabilizzazione dell’immagine integrata a 5 assi. Non sembrano esserci compromessi sulla qualità delle immagini, in quanto può mantenere una risoluzione 4K, 3.840 x 2.160 con solo un leggerissimo ritaglio in modalità di stabilizzazione attiva.

Altre caratteristiche includono jack per microfono e cuffie, insieme a una porta USB di tipo C con supporto per alimentazione e connettività adattatore LAN. E’ possibile anche collegare i microfoni Sony direttamente alla presa M1 e persino registrare 4 canali a 24 bit utilizzando l’adattatore XLR-K3M di Sony.

La camera, come ricorda engadget, pesa 614 grammi, rendendola più leggero della Canon EOS R5, quasi la metà del peso della Panasonic S1H.

Ovviamente, non aspettatevi che sia economica. A7S III arriverà ad agosto a 3.500 dollari per il solo corpo. Si tratta di 500 dollari in più rispetto alla A7S II, ma 400 in meno rispetto alla Canon EOS R5 e alla Panasonic S1H che, probabilmente, sono i suoi due rivali più vicini.

