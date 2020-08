Supporto Dodocool per MacBook e portatili: entra nello zaino e salva dal caldo

Le occasioni per utilizzare un supporto che cambia l’angolazione del vostro MacBook o del vostro portatile non mancano: se lo utilizzate come supporto per fare musica, per vedere film a letto, in accoppiata ad una tastiera esterna oppure semplicemente per areare la parte inferiore nei giorni torridi dell’estate.

Le occasioni si moltiplicano se il supporto è “collassabile” e trasportabile per un facile inserimento nel vostro zaino o nella vostra borsa di lavoro o nella custodia della vostra tastiera.

Il support Laptop di Dodocool è compatibile con tutti i tablet e laptop da 8 a 17,3 pollici compresi ovviamente i vari modelli di iPad e i MacBook Pro 2020/2019/2018/2017, MacBook Air 2020/2019/2018, Pixelbook, XPS, Samsung, Chrome, Lenovo.

Il supporto ha la possibilità di essere regolato a 4 livelli di altezza (e ovviamente 4 angolazioni) dello schermo del laptop per offrirvi una visione più confortevole e permettervi una postura più comoda.

Il design a pantografo lascia libera la parte inferiore del portatile e questo aumenta la capacità di dissipazione utilie sopratutto in estate o durante impegnative sessioni di lavoro con rendering video e 3D.

Il materiale con cui è costruito è un misto di lega di alluminio che offre rigidezza e resistenza oltre che un’ottima stabilità: abbiamo poi un cuscinetto protettivo antiscivolo in Sillcone e la base sagomata ad hoc ha un cuscinetto in gomma con protezione antigraffio. L’insieme è perfettamente stabile ed antiscivolo per offrire la massima sicurezza.

Infine la configurazione a pantografo permette di ridurre al minimo l’ingombro (6 x 25,3 cm) e il supporto una volta chiuso può essere facilmente riposto in una valigetta o zaino), in modo da poterlo ancora utilizzare in vari viaggi e utilizzare il computer per lavorare più comodamente.

il prezzo attuale è di 15,99 € con uno sconto di 8 euro sul prezzo standard di 23,99 che riteniamo comunque molto conveniente in base alla caratteristiche del prodotto e ai prezzi della concorrenza su prodotti simili.