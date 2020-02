Canon EOS R5: il futuro delle mirrorless è in 8K con stabilizzazione e connettività top

Nell’evento del 13 Febbraio di cui vi abbiamo parlato in merito al lancio di EOS 850D, 1D X Mark III e canon.image Canon ha mostrato l’anticipazione di un nuovo modello della gamma mirrorless EOS R lanciata qualche mese fa.

EOS R5 è una nuova mirrorless full frame basata sul sistema EOS R che sarà sul mercato tra qualche mese con importantissime novità e studiata a partire dai feedback dei clienti e dalle esigenze del mercato,

I tratti distintivi di EOS R5 saranno performance ad alta velocità, elevata risoluzione, video 8K e stabilizzazione d’immagine di altissimo livello per consentire a fotografi e videomaker di superare i propri limiti creativi.

Veloce e stabile

EOS R5 offrirà un nuovo standard in termini di prestazioni, con un’incredibile velocità di 12 fps tramite otturatore meccanico e 20 fps con otturatore elettronico. La combinazione di velocità e risoluzione della fotocamera imporrà nuovi standard, rendendo questa fotocamera mirrorless adatta ad un largo ambito di utenza, dalla fotografia di matrimonio a quella naturalistica.

La tecnologia di stabilizzazione ottica d’immagine e le performance nella comunicazione elettronica tra fotocamera e obiettivo risaltano ancora di più grazie a quest’ultima aggiunta nella famiglia EOS R con un nuovo sistema proprietario di stabilizzazione d’immagine interno alla fotocamera, che funzionerà in combinazione con il sistema di stabilizzazione dell’obiettivo per assicurarsi che, qualsiasi sia lo scenario di ripresa, i contenuti non siano mai mossi.

Video e connettività a prova di futuro

EOS R5 è pensata anceh per coloro che desiderano creare video e contenuti unici. La nuova mirrorless rispodne alla crescente domanda di immagini ad alta risoluzione sia per il mondo del filmmaking che della fotografi aprendo le porte alle riprese video in 8K di qualità cinematografica. Offrendo una risoluzione quattro volte superiore rispetto all’attuale standard di settore 4K, la fotocamera consente a fotografi e content creator di riprendere in 8K e, quando necessario, di riposizionare l’inquadratura per un file finale in 4K.

La condivisione dei contenuti è importante quanto l’acquisizione di immagini e video: per questo EOS R5 integra la funzione di trasferimento automatico dei file dal dispositivo alla nuova piattaforma cloud image.canon. Questo trasferimento automatico delle immagini consente agli utenti di visualizzare istantaneamente i loro contenuti su altri dispositivi anche quando sono fuori studio o in viaggio. Inoltre, EOS R5 offre due slot per schede di memoria.

Tanti nuovi obiettivi della serie RF

Per completare la gamma degli obiettivi compatibili Canon ha annunciato il 13 Febbraio anche il lancio di RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, un nuovo obiettivo della gamma RF dedicata al sistema EOS R.

Canon sta inoltre sviluppando ben nove obiettivi RF che saranno rilasciati nel corso del 2020, inclusi un nuovo obiettivo zoom serie L RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM e due moltiplicatori di focale Extender RF 1.4x e Extender RF 2x.

Per maggiorni informazioni su EOS 5R e per conoscere i tempi di rilascio ufficiali potete consultare la pagina dedicata del sito Canon.