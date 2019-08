Panasonic presenta Lumix S1H, le ottiche H-XA025 e S-E2470

Panasonic ha annunciato la nuova fotocamera digitale con ottiche intercambiabili LUMIX S1H con sensore di immagine full-frame, dispositivo che combina qualità video di livello professionale con la portabilità delle fotocamere mirrorless.

Attualmente la serie LUMIX S si compone di tre modelli: S1R, S1 e la nuova S1H. LUMIX S1R è indicata come la scelta ideale per gli scatti in alta risoluzione; LUMIX S1 è una fotocamera ibrida avanzata che si presta altrettanto bene a foto e video; LUMIX S1H è indicata come espressamente pensata per la produzione cinematografica.

Il costruttore dichiara che il nuovo modello è la prima fotocamera al mondo in grado di registrare video in 6K 24p (rapporto d’aspetto 3:2), 5.9K 30p (rapporto d’aspetto 16:9) e 10 bit 60p 4K/C4K. Il sensore full-frame a 24,2 megapixel è dotato di Dual Native ISO che offre sensibilità elevata riducendo al minimo il rumore. La gamma dinamica di 14+ stop, ampia quanto quella delle videocamere cinematografiche e V-Log/V-Gamut compatibile con la popolare colorimetria detta “VariCam Look”. Ciò che rende LUMIX S1H una fotocamera speciale è un tempo di registrazione illimitato in tutte le modalità di registrazione grazie ala tecnologie di dispersione del calore e alla ventola integrata.

Sono anche disponibili le modalità HDR (High Dynamic Range) in HLG (Hybrid Log Gamma), 4:2:2 a 10 bit tramite uscita HDMI e anamorfica 4:3 insieme a una serie di strumenti per le riprese cinematografiche, ad esempio spie tally, un monitor della forma d’onda e una funzione V-Log View Assist.

Integra Body I.S. (Image Stabilizer) per compensare il tremolio. Combinando Body I.S. (a 5 assi) e la tecnologia O.I.S. (Optical Image Stabilizer, a 2 assi), presente negli obiettivi della serie LUMIX S, il sistema Dual I.S. 2 compensa qualsiasi tipo di sfocatura in modo ancora più efficace, consentendo l’uso di una velocità di otturazione massima inferiore di 6,5 stop.

Il sistema della fotocamera mirrorless Full-Frame LUMIX serie S adotta il sistema L-Mount. Più di 46 obiettivi intercambiabili tra cui 11 o più obiettivi LUMIX S/S PRO sono o saranno disponibili; una serie di converter/adattatori d montaggio espanderà ulteriormente gli accessori disponibili.

È dotata di doppio slot per schede di memoria SD, compatibile con UHS-II ad alta velocità e ad alta capacità e con lo standard classe di velocità video 90. La batteria da 7,4 V 3.050 mAh consente una autonomia di registrazione di circa 2 ore in tutte le modalità di registrazione. La batteria può essere caricata tramite USB PD (USB Power Delivery) utilizzando il cavo USB3.1 di tipo C in dotazione, che offre anche il trasferimento dati ad alta velocità.

Offre un’uscita HDMI in 4K a 60p/50p con campionamento 4:2:2 a 10 bit. Per il terminale viene fornita una porta HDMI di tipo A. La fotocamera è compatibile con la sincronizzazione IN/OUT Time Code attraverso il terminale sincronizzato del flash e il cavo del convertitore BNC in dotazione con il cavo BNC, semplificando l’editing non lineare delle riprese con più fotocamere.

È possibile utilizzare puna serie di accessori in comune con la S1R e la S1 – adattatore per microfoni (DMW-XLR1), scatto remoto (DMW-RS2), estensione paraocchi (DMW-EC6), impugnatura porta-batteria (DMW-BGS1), caricabatteria (DMW-BTC14) e così via. L’adattatore per microfoni ospita fino a due microfoni XLR per la registrazione di un audio di alta qualità.

La compatibilità con Bluetooth 4.2 (detto BLE: Bluetooth Low Energy) consente il collegamento costante con uno smartphone/tablet con un consumo energetico minimo. Le impostazioni di una fotocamerapossono anche essere copiate e trasmesse in modalità wireless ad altre fotocamere S1H in caso di utilizzo di più fotocamere S1H. Inoltre è possibile utilizzare Wi-Fi 5 GHz (IEEE802.11ac) oltre a 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n.)

Il prezzo della S1H non è stato ufficializzato per l’Italia; il corpo-macchina è apparso in pre-order sui siti USA a 4000 dollari e dunque non è difficile immaginare prezzi che superano le soglia dei 4000 euro (iva compresa) nel nosteo paese. Contestualmente al lancio della S1H, Panasonic ha anche presentato un nuovo obiettivo intercambiabile con zoom standard, LUMIX S PRO 24-70 mm F2.8 (S-E2470), basato sul sistema L-Mount per le fotocamere Full-Frame digitali mirrorless a obiettivo singolo LUMIX serie S.

Nuovo è anche l’obiettivo a lunghezza focale fissa LEICA DG 25 mm. Oltre all’ampia apertura pari a F1.4, il nuovo LEICA DG SUMMILUX 25 mm/F1.4 II ASPH (H-XA025) è dotato di struttura resistente all’acqua e alla polvere per situazioni di scatto estreme e la compatibilità con una velocità di azionamento massima del sensore di 240 fps per AF ad alta velocità.