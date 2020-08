Cortana ha i giorni contati su iOS, Android e sull’altoparlante Harman Kardon Invoke

Che l’assistente vocale Microsoft avesse da tempo deciso di cambiare rotta, e di non soddisfare più le esigenze consumer, non era più mistero. Già ad aprile, ricorderete, Microsoft ha rimosso l’assistente dal launcher per Android. Di queste ore, invece, la notizia che le app iOS e Android di Cortana saranno rimosse nel 2021. Non solo, l’assistente sparirà anche dagli altoparlanti Harman Kardon Invoke.

Microsoft terminerà il supporto Cortana alle app di terze parti il ​​7 settembre 2020. All’inizio del 2021, Microsoft prevede di interrompere le app Cortana su iOS e Android, oltre a rimuovere l’attuale funzionalità Cortana dalle cuffie Surface di prima generazione. All’inizio del 2021, anche gli altoparlanti Harman Kardon Invoke perderanno l’accesso all’assistente digitale.

È probabile che il piano di Microsoft per gli altoparlanti Invoke provochi il risentimento maggiore nell’utenza, che aveva fatto affidamento a questa caratteristica, come ago della bilancia per l’acquisto della periferica stessa. La società invierà un aggiornamento del firmware al dispositivo intelligente per trasformarlo in un normale altoparlante Bluetooth.

L’aggiornamento del firmware sarà consegnato automaticamente ai dispositivi collegati al WiFi entro sei mesi dalla sua uscita

Per indorare la pillola, i proprietari di Invoke riceveranno carte regalo da 50 dollari. Per essere idoneo al programma, però, l’utente dovrà aver utilizzato l’altoparlante Invoke per chiedere qualcosa a Cortana tra il 31 luglio e prima dell’annuncio di oggi.

Come accennato in precedenza, Microsoft prevede, inoltre, di rimuovere l’attuale iterazione di Cortana dalle sue cuffie Surface di prima generazione, sempre all’inizio del 2021. Una volta effettuata la modifica, l’utente sarà ancora in grado di utilizzare l’assistente digitale, ma solo attraverso l’integrazione con Outlook Mobile. I possessori di cuffie per Surface di prima generazione otterranno una carta regalo da 25 dollari.

Abbiamo trascorso molto tempo a riflettere su questa transizione e comprendiamo che questi cambiamenti possono essere dirompenti per alcuni dei nostri clienti

Come sottolinea The Verge, le modifiche segnano un altro passo nella reinvenzione di Cortana come supporto digitale incentrato sulla produttività. Cortana non sta morendo, ma Microsoft sta modificando il software per completare meglio app come Outlook e Teams. In tal modo, la società spera probabilmente di ritagliarsi una nicchia di pubblico per l’assistente digitale, dunque senza dover competere con Siri, Assistente Google e Alexa.