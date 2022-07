Serie A, Champions League e campionati esteri, ecco come sapere dove guardare la vostra squadra

Gli appassionati di calcio stanno ormai contando i giorni che li separano dall’avvio di tutti i principali campionati. Sono davvero tante le competizioni che a breve partiranno, anche se ormai risulta difficile districarsi tra tutti i servizi e le piattaforme che trasmettono i rispettivi eventi. JustWatch ha la soluzione: disponibile la guida per sapere su quale piattaforma o servizio di streaming online giocherà la propria squadra del cuore.

JustWatch non è nuova nel panorama. I più attenti ricorderanno un nostro precedente articolo in proposito. Fino ad oggi, però, il servizio era limitato a Film e Serie TV. In altri termini, il sito forniva informazioni su dove fosse possibile guardare un film tra tutti i principali servizi disponibili. Il funzionamento è estremamente semplice: si ricerca il titolo di un film o di una serie, e si scopre se questa viene proiettata su Netflix, piuttosto che su Amazon Prime Video, piuttosto che su Now, o su altre piattaforme ancora.

Adesso, la stessa piattaforma ha lanciato un servizio simile, destinato però al calcio. Andando direttamente a questo link, infatti, si potrà cercare la partita di proprio interesse, e scoprire se questa sarà trasmessa su DAZN, piuttosto che su Sky, su Prime Video, o su altre emittenti ancora. Il servizio, oltre alle partite di calcio, copre anche la Formula 1.

Per quanto riguarda il calcio, inoltre, la piattaforma copre diversi eventi, dalla Serie A alle coppe europee, dalla Bundesliga alla Ligue 1. Ovviamente, JustWatch si limita a indicare la piattaforma che trasmetterà l’evento sportivo, ma non consentirà la visione diretta delle partite. Per ciascun evento, però, reindirizzerà l’utente alla piattaforma di riferimento per poter guardare l’evento.

A questo indirizzo potete trovare i nuovi prezzi DAZN per guardare anche la Serie A, mentre per una una guida su come vedere le partite di DAZN utilizzando una chiavetta Fire TV potete cliccare sul questo link.