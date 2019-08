La nuova clip THX dell’era 4K incanta occhi e orecchie

Da Guerre Stellari, passando per i Simpson e Shrek: praticamente tutti i ricordi cinematografici degli appassionati e moltissimi dei loro film preferiti, a casa come al cinema, iniziano con la celebre clip THX.

Un crescendo coinvolgente da pelle d’oca che sfoggia la qualità e la potenza dei sistemi audio con questa certificazione che ha fatto la storia del cinema, e continua a farlo con la nuova clip THX Genesis.

Le clip THX storiche sono state proposte in circa una ventina di varianti, alcune su misura per il film che introducevano, tutte per lo più brevi, 30 secondi o poco più.

Preparatevi invece per la nuova clip THX Genesis perché, ancora prima dello spettacolo che seguirà, è già da sola un viaggio nella fantasia, sostenuto da una vorticosa abbinata di computer grafica e audio allo stato dell’arte.

Uno sfoggio di virtuosismo perché per l’intera durata di un minuto abbondante, il doppio e più delle intro precedenti, la clip THX Genesis trascina lo spettatore in un viaggio a velocità sostenuta attraverso innumerevoli citazioni cinematografiche.

Il tutto con una cura maniacale di ogni particolare per sfruttare appieno l’elevata risoluzione 4K. I super appassionati che hanno visto tutto potranno fare gare e divertirsi nel riconsocere tutte le citazioni visive e anche sonore stipate in questo omaggio all’universo del cinema.

Un virtuosismo audio e video che fa sobbalzare ancora il cuore quando scatta il crescendo finale THX. Distrbuito su youtube molti lo ammireranno su computer, smartphone e tablet, ma il team di THX suggerisce di indossare le cuffie per apprezzare l’audio spaziale tridimensionale.