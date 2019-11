La nuova custodia AirPods di Elago si ispira ad un iPod retrò

Se siete alla ricerca di una cover per il case AirPods che abbia un carico di effetto nostalgia notevole, allora dovrete certamente rivolgere l’attenzione all’ultima Elago AW6. In pratica trasforma, con stile, la custodia AirPods in un iPod dal forte sapore retrò. La si acquista anche su Amazon Italia a pochi euro.

Negli ultimi anni Elago è un brand spesso abbinato ad accessori con forti richiami ai prodotti retrò di Apple. In passato vi abbiamo parlato di alcune cover AirPods in stile Mac, altre volte di accessori simili ma per Apple Watch. Questa volta, la custodia AW6 di Elago è studiata per assomigliare ad un iPod, disponibile sia con case bianco, che in grigio. Ovviamente, i pulsanti stampati non offrono funzionalità effettiva, ma ricreano soltanto il design ispirato ad iPod.

E’ disponibile su Amazon a 11,99 euro, progettata per funzionare con AirPods di prima e di seconda generazione, quindi non per AirPods Pro. Grazie a un ritaglio nella parte anteriore è possibile vedere facilmente lo stato di carica del dispositivo mentre è in uso. Come evidenzia anche la società, l’utente può godersi la sensazione nostalgica di usare un lettore musicale vecchio stile.

La custodia è realizzata in silicone, non solo progettata per mantenere la cover AirPods priva di graffi, ma anche per offrire un grip migliore. C’è anche la possibilità di aggiungere un moschettone alla custodia AirPods, così da agganciarla ad uno zaino o ai pantaloni.

Quanti fossero interessati all’acquisto potranno dirigersi direttamente sulle pagine di Amazon Italia, dove è disponibile sia l’edizione bianca e grigia, sia quella nera e rossa. Entrambe le varianti hanno identico costo, pari a 11,99 euro. Un ottimo regalo di Natale.