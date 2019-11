La Casa Bianca conferma: Donald Trump visiterà le strutture di Apple con Tim Cook

Il presidente Donald Trump visiterà le strutture di Apple in Texas e questa giornata, che probabilmente trascorrerà assieme a Tim Cook, sarà una tappa del viaggio che porterà Trump dalla Casa Bianca in tutti gli Stati Uniti con l’obiettivo di raccontare il lavoro di quelle aziende che rimangono nel Paese e creano posti di lavoro.

La Casa Bianca ha confermato oggi la visita che vedrà Donald Trump con Tim Cook alla CNBC. L’incontro è previsto per mercoledì. L’amministrazione Trump ha confermato in realtà soltanto la visita di Trump e non la presenza di Tim Cook o di altri dirigenti di Apple, ma è probabile che una visita di questo livello preveda un coinvolgimento diretto del CEO di Apple.

Questa visita è stata programmata dopo che Apple ha dichiarato che il Mac Pro sarà assemblato in Texas, completamente, e non in Cina, come riportato da alcuni giornali.

La multinazionale ha annunciato che la nuova workstation e il monitor professionale Apple saranno disponibili a partire da dicembre, comunicazione arrivata in contemporanea con l’introduzione del nuovo MacBook Pro 16 pollici di qui abbiamo parlato in questo articolo.

Trump ha invitato le aziende statunitensi a riportare la propria produzione negli Stati Uniti e a rimuovere le basi in Cina attraverso una politica restrittiva per i prodotti importati dalla Cina.

Questa visita alle strutture produttive di Apple in Texas è l’ennesimo segno del rapporto tra Tim Cook e Donald Trump. Il Ceo di Apple e il Presidente degli Stati Uniti si sono incontrati molte volte da quando Trump è stato eletto alla Casa Bianca, anche per discutere delle questioni legate proprio ai dazi USA-Cina. E questo è stato possibile nonostante le critiche aperte rivolte da Cook.

Cook è stato, infatti, spesso critico nei confronti di Trump, ad esempio per il decreto anti-immigrazione e per i dazi di importazione imposti alla Cina ma ha anche espresso apprezzamenti verso il presidente per la riforma fiscale.

