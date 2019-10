Elago AW3, ecco la custodia che trasforma AirPods in uno storico Macintosh

Elago è nota per la produzione di dock per Apple Watch in grado di miniaturizzare vecchi dispositivi della Mela, come Mac. Negli anni il produttore è stato in grado di conferire al marchio un’impronta ben definita, tanto che oggi l’arrivo di Elago AW3 lascia già intendere la natura del prodotto: si tratta di un case in silicone per AidPods, che all’apparenza sembra un vecchio Macintosh del 1984. Disponibile all’acquisto su Amazon, costa appena 13,99 euro.

Richiama il design familiare dello stand W3 di Elago, che è stato a lungo un successo, in grado di trasformare una comune dock Apple Watch in un Macintosh miniaturizzato. Una differenza fondamentale con il predecessore è l’inclusione in questa variante del supporto per la ricarica wireless di Apple e il piccolo ritaglio per il LED del case AirPods.

Mentre gli altri dock retrò di Elago si sono concentrati sul ritaglio del display di Apple Watch, l’AW3 si ovviamente ne prende le distanze, non dovendo lasciare in mostra alcuno schermo. Risulta, dunque, avvolgere l’intero case AirPods, lasciando in mostra solo il LED di ricarica.

Lo schermo del Macintosh non p ritagliato, e sulla parte in silicone svetta la scritta “hello”leggermente in rilievo, a ricordare, l’iconico saluto del Mac.

Elago mantiene la base in silicone della cover per evitare eventuali graffi che potrebbero verificarsi quando si inserisce all’interno la custodia AirPods. È leggermente più grande della versione Apple Watch in quanto la custodia AirPods è più grande di quella indossabile di Apple.

A differenza del dock W3 di Elago, questo modello sarà disponibile solo in una colorazione crema, già disponibile su Amazon. Elago dovrebbe comunque presentare un modello nero a breve, così da lasciare all’utente la la possibilità di diversi abbinamenti di colore.

La nuova custodia Elago AW3 è disponibile per l’acquisto su Amazon a 13,99 euro.