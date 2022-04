La postazione gaming dei sogni è un letto motorizzato

Non abbiamo voluto esagerare dire che questa postazione gaming è davvero da sogno. Già, perché permette realmente di farlo, considerando che si tratta di un letto motorizzato. Ecco il video della trasformazione.

Peraltro, questo Bauhutte Electric Gaming Bed si serve anche della Bed Desk per il migliore funzionamento possibile, dato che sono fatti per funzionare in tandem: praticamente si tratta di una scrivania che accoglie al di sotto il letto, che può essere rialzato per facilitare la posizione del giocatore, aiutandolo anche a non sforzare schiena e testa durante le sessioni di gioco medio lunghe.

Dopo la sessione di gioco, un pratico telecomando sul lato del tuo letto permette di abbassare la postazione, per iniziare a dormire. Ovviamente, c’è anche una flotta di accessori al seguito. Il sito web di Bauhutte suggerisce di abbinare il letto da gioco ad un carrello porta cibo e bevande, tra le altre, o anche un pigiama stile ninja.

Ovviamente, è difficile pensare a questa postazione come ad una soluzione comoda per riposare, ma potrebbe essere una soluzione salvaspazio, per chi ad esempio non ha una camera particolarmente grande da accogliere un letto e una separata postazione gaming tradizionale, con scrivania e sedie.

Gizmodo riferisce che il telaio del letto costa circa 480 dollari. Da notare che il telaio è lungo circa 198 cm pollici e largo 93 cm, il che dovrebbe rappresentare la classica misura di un materasso twin-size. Sfortunatamente, sembra che Bauhutte si concentri principalmente sulla vendita del letto nel suo paese d’origine, il Giappone. Insomma, difficile, se non impossibile, sperare in una commercializzazione anche in Europa.