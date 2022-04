Da Xiaomi la lucidatrice senza fili elettrica per auto in offerta a 71 euro

Da Xiaomi arriva la lucidatrice portatile per auto di Baseus, elettrica e senza fili, permette di prendersi cura della carrozzeria della propria auto in totale autonomia e in tutta facilità. Al momento la si porta a casa a poco più di 70 euro in sconto. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta di uno strumento prezioso e di facile utilizzo, adatto davvero a tutti, e che permette in poco tempo di far brillare la carrozzeria della propria auto. Assolutamente leggero e maneggevole, si utilizza senza fili, risultando dunque facilmente trasportabile. A velocità variabile, consente tre differenti tipi di lucidature, grazie alle tre spazzole in confezione. Nonostante le piccole dimensioni, è assolutamente robusto, comporto per la maggior parte in lega di alluminio + PC.

Di colore nero, può essere utilizzato senza disturbare i vicini, per via di una rumorosità inferiore ai <75dB. Si ricarica tramite una porta di ricarica USB-C ed è in grado di erogare una potenza nominale di 30W, con tensione 7.4V. Impiega circa 4 o 5 ore a ricaricarsi, ma offre una durata di oltre 45 minuti, più che sufficiente per lucidare almeno una vettura, se non di più, merito della batteria da 4000 mAh integrata.

Il design, oltre ad essere minimale e moderno, come da tradizione Xiaomi (si noti che è un prodotto della catena ecologica di Xiaomi, che non reca il marchio dell’azienda cinese) risulta essere anche ergonomico, facilitando l’impugnatura e redendo la pulizia ancor più facile e veloce.

Solitamente ha un costo di quasi 90 euro, ma al momento potete portarlo a casa a 71 euro. Clicca qui per acquistarla.