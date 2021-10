La powerbank magnetica di Xiaomi per iPhone è in sconto a metà prezzo

La tecnologia MagSafe per la ricarica in mobilità di iPhone: è quel che sfrutta la batteria d’emergenza di Xiaomi per poter ricaricare il telefono senza fili e che al momento si può comprare in sconto a 25,81 euro.

La ricarica wireless di Apple, che beneficia di un sistema magnetico per il corretto allineamento delle bobine, è molto utile perché permette di appoggiare il telefono sulla base di ricarica e ripristinare l’energia nella batteria senza dover collegare alcun cavo. Questa comodità risulta particolarmente interessante anche in mobilità, perché permette di eliminare il cavetto dagli accessori necessari, a vantaggio non solo del peso e degli ingombri ma anche dal fatto che il filo a lungo andare può danneggiarsi e impedire una ricarica proprio nel momento del bisogno.

Questa batteria consente di sfruttare il sistema MagSafe per agganciarsi sul retro di tutti gli iPhone della serie 13 di quest’anno e della serie 12 dell’anno scorso – le uniche due generazioni che al momento ne sono dotate – e avviare la ricarica senza fili in un lampo. In questo modo è anche possibile riporre il dispositivo in tasca mentre si ricarica, o tenerlo comodamente in mano per rispondere ad una telefonata, leggere una notizia o intrattenersi con qualche videogioco senza doverla interrompere.

Gli ingombri infatti sono ottimi: parliamo di una batteria che misura 7,5 x 6,6 x 1,5 centimetri e che pesa 130 grammi, quindi non risulta troppo impegnativa e al contempo incorpora 6.000 mAh che promettono almeno una ricarica completa del dispositivo. Per altro secondo le specifiche tecniche riportate dal produttore è in grado di spingere a 15 Watt, il massimo attualmente consentito dal sistema di Apple.

La batteria è dotata di un pulsante che permette di avviare la ricarica (o di interromperla) e una presa USB-C per poter essere ricaricata quando scarica, collegandola ad un alimentatore che supporta la tecnologia Power Delivery fino a 18 Watt. Monta inoltre 4 LED dai quali è possibile conoscere visivamente la quantità di energia residua (ogni LED acceso indica una percentuale di energia compresa tra 1% e 25%). Chiaramente è certificata per assicurare la protezione della batteria e del telefono da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito e dai campi elettromagnetici.

Se siete intenzionati ad acquistarla, anziché 53,39 euro al momento la trovate in offerta a metà prezzo a 25,81 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.