La ricerca Live View AR di Google parte la prossima settimana

Dopo l’ultimo aggiornamento alle ricerche per gli appassionati di calcio, Google sta introducendo una serie di nuove funzionalità nei suoi servizi. A partire da Maps, la società inizierà ad implementare la sua tanto attesa funzionalità di ricerca con Live View. Come suggerisce il nome, la funzione aggiunge una barra di ricerca al livello di realtà aumentata dell’app, rendendo più facile trovare luoghi come bancomat, servizi e ristoranti. A partire dalla prossima settimana, la funzione vedrà luce a Londra, Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo.

Allo stesso tempo, Google sta aggiungendo una nuova icona della sedia a rotelle su Maps per identificare i luoghi con ingressi senza barriere architettoniche. Infine, Maps includerà nuovi filtri progettati per aiutare a trovare stazioni di ricarica per veicoli elettrici con spine di ricarica rapida e quelle con spine compatibili con la propria autovettura. A partire da oggi, entrambe le funzionalità saranno disponibili a livello globale.

Anche la ricerca riceverà una serie di miglioramenti. Per cominciare, Google sta rendendo Lens ancor più efficiente: se si vede una foto di alcuni cibi che si desidera provare sarà possibile trovare un ristorante che li prepari, anche se non si conosce il nome del piatto.

Restando sempre su Lens, Google aggiornerà la funzionalità di traduzione entro la fine dell’anno. Una volta arrivato l’aggiornamento, Lens utilizzerà un algoritmo AI per cancellare il testo originale e generare nuovi pixel sottostanti prima di sovrapporre la traduzione in cima. La funzione dovrebbe rendere più leggibile i testi tradotti.

Sul fronte dello shopping, Google sta aggiungendo nuove funzionalità di realtà aumentata. Il primo è una libreria di 150 modelli che rappresentano diversi toni della pelle, età, generi, forme del viso e tipi di pelle, un’aggiunta che secondo l’azienda aiuterà gli utenti a testare con precisione oltre 2.000 tonalità di fondotinta di una varietà di marchi. L’azienda sta anche aggiungendo una nuova esperienza AR per le scarpe da ginnastica che consente di indossare calzature di Saucony, Vans e Merrell. Entrambe le funzionalità inizieranno a essere lanciate negli Stati Uniti a partire da oggi.

