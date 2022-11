Google aggiorna le ricerche per i Mondiali di calcio 2022

Conto alla rovescia amaro per gli appassionati di calcio italiani ai Mondiali FIFA 2022, ma Google vuole assicurarsi che non perdiate nemmeno una delle partite in programma con una corposa serie di novità e funzioni introdotti giusto in tempo nelle ricerche su Internet, sia da computer che da smartphone, oltre naturalmente che nell’app ufficiale Google per iPhone e Android.

Basta iniziare a digitare le prime lettere di Mondiali di Calcio 2022 nella barra di ricerca nel browser di Mac o PC per visualizzare al volo una sezione dedicata che spicca in alto nei primi risultati, come segnala Engadget. Qui viene mostrato il calendario delle prime partite in programma, incluso giorno e orario in base alla propria posizione.

Su smartphone e nell’app Google, sempre a partire dalla sezione ricerche dedicata ai Mondiali, è possibile impostare delle notifiche per le partite effettuando un tap sull’icona della campanella, nell’angolo in alto a destra dello schermo. Qui l’utente può selezionare la squadra che desidera seguire. Invece con un tap sulla partita desiderata, effettuando un trascinamento in un punto qualsiasi sul proprio schermo, Google permette di seguire il risultato con aggiornamento in tempo reale

Il colosso delle ricerche ha pensato a tutto, incluse statiche approfondite su squadre, giocatori e match, fino alle probabilità di vittoria, tutti sempre a portata sia su desktop che mobile. Anche durante lo svolgimento delle partite Google mostrerà video riepilogativi di FIFA+, il servizio di streaming dell’associazione, oltre che dei canali televisivi ufficiali dei Mondiali di calcio 2022. Non manca persino un gioco che permette di sfidare gli amici sostenendo una squadra a scelta sostenendola con gol virtuali.

Le nuove funzioni di Google per le ricerche dedicate ai Mondiali di Calcio 2022 si estendono anche alle indicazioni dei locali in cui è possibile vedere le partite, video e speciali via YouTube TV fino al comando vocale nei dispositivi Wear OS per impostare promemoria per le partite nell’app Agenda. Infine in Google TV arriva una nuova sezione di contenuti interamente dedicati ai Mondiali di calcio FIFA 2022.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming tv si trovano nelle pagine di macitynet dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.