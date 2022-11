Ora è più facile cercare le aziende su WhatsApp

WhatsApp è ormai diventato uno strumento anche per fare acquisti, anche se al momento gli utenti sono costretti a lasciare l’app l’app per trovare un negozio. Le cose, però, potrebbero cambiare a breve, perché WhatsApp consentirà di cercare le aziende che utilizzano la Business Platform, per categoria o per nome.

La funzione sarà inizialmente disponibile nel Regno Unito, Colombia, Indonesia e Messico, mentre il Brasile otterrà una versione estesa che indicizzerà anche le piccole imprese.

Dopo un lancio in India questo agosto, l’app di messaggistica sta ora testando anche i pagamenti in-chat in Brasile. Attraverso questo servizio l’utente potrà usare la propria carta di credito o di debito per effettuare il check-out direttamente dall’app, invece di visitare il sito web dell’azienda o dover usare un’altra app.

WhatsApp non ha specificato quando la finestra di lancio di queste funzioni di ricerca e pagamento per gli Stati Uniti e per altre parti del mondo. In una dichiarazione, ufficiale, tuttavia, ha riferito che avrebbe ampliato l’accesso “in futuro”. Chiaramente il debutto è incentrato sui paesi in cui WhatsApp è più popolare, come il Brasile. La nazione sudamericana è spesso una delle prime a ottenere nuove funzionalità, come l’invio e la ricezione di denaro.

Non sarà sorprendente se la tecnologia, comunque, si diffondesse pian piano in altre regioni. La società proprietaria dietro WhatsApp, Meta, non è nuova nel voler inserire funzionalità di shopping nelle proprie piattaforme principali, tra cui Facebook e Instagram. Queste ultime aggiunte potrebbero aiutare Meta a fornire un’esperienza commerciale ancor più coerente tra le sue app e, naturalmente, realizzare profitti extra.