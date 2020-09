La Season 3 di KartRider Rush+ con modalità Championship per iPhone, iPad e Android

È arrivato l’atteso update Season 3 del gioco di corse gratuito per dispositivi mobili KartRider Rush+. L’aggiornamento, che si apre con il nuovo tema Ice Throne (Trono di ghiaccio), comprende una modalità Campionato (Championship Mode) del tutto inedita, nonché nuovi kart, nuovi personaggi e nuove piste impegnative.

La modalità Campionato è disponibile per un periodo di tempo limitato dal 10 al 22 settembre. In questa modalità i corridori possono mettere alla prova le loro abilità in gare 4 contro 4 sfidando personaggi non giocanti (PNG). Per aggiudicarsi il titolo di campione indiscusso, i team devono usare vincere 5 gare consecutivamente.

Nell’aggiornamento Stagione 3 i corridori possono gareggiarea bordo dei nuovi kart, tra cui White Knight, Iceball, Emperor’s New Car e altri ancora preparandosi ad attraversare la linea del traguardo nella versione Ranked Mode Season 3.

Il 14 settembre verrà inaugurato il primo Evento di login settimanale. I giocatori che effettueranno il login ogni giorno potranno vincere premi come K-Coin, Turbo Crystal, L-Decoder, Quick L-Badge e il kart “Bluebird”.

Tra le novità dell’update:

Soulmate System (Sistema anime gemelle): la possiiblità di allearsi con un amico per diventare Anime gemelle (Soulmates) e completare avventure insieme per vincere vari premi.

Pet Breakthrough System (Sistema avanzamento degli animali domestici): i corridori possono fare avanzare gli animali domestici che hanno raggiunto il Livello massimo per migliorare le loro statistiche usando “Super Candy” ottenibili attraverso Codici.

Articolo Firecracker e Free movement (Spostamento libero): Un nuovo articolo Firecracker può essere acquistato e usato nell’impostazione My Home insieme ad amici per aumentarne il punteggio di Legame, mentre il Free Movement permette ai giocatori di spostarsi liberamente nello sfondo e scattare fotografie più facilmente.

Il 21 settembre prenderà il via il Season 3 Pass con nuovi personaggi stagionali, tra cui Prince Dao e altri kart a sorpresa, che i giocatori potranno sbloccare portando a termine diverse attività man mano che guadagnano punti nella stagione.

KartRider Rush+ si scarica dall’App Store di Apple (per iPhone e iPad) o da Google Play.