Aukey EP-B33, auricolari con collare ed equalizzatore incorporato a 41,99 euro

Se cercate un paio di auricolari da usare tutto il giorno e tutti i giorni e siete disposti a spendere qualcosina in più per avere però le ultime tecnologie e una qualità decisamente superiore alla media, acquistate gli Aukey EP-B33 attualmente in promozione con un codice a 41,99 euro spedizione inclusa.

Questi auricolari, precedentemente recensiti dalla nostra redazione, sono dotati innazitutto di tecnologia Bluetooth 5.0 – che rispetto alla precedente aumenta il range di azione e diminuisce i consumi – e certificati IPX6, quindi resistono tranquillamente al sudore e agli schizzi d’acqua. Sono anche aptX, quindi si avvicinano alla qualità dei CD.

Sono leggerissimi (pesano meno di 40 grammi) e il cavo è di tipo a piattina, quindi maggiormente resistente ai grovigli. Sono inoltre accompagnati da un sistema di blocco magnetico per quando si lasciano penzolare al collo: da questo punto di vista risulta molto comodo il flessibilissimo collarino in gomma, che ne agevola il trasporto al collo per più ore e con qualsiasi tipologia di abbigliamento, dalla t-shirt al cappottone invernale con cappuccio annesso.

Una delle peculiarità di Aukey EP-B33 risiede nel pulsantino per il cambio di equalizzazione. Con un click si può passare da una all’altra (ce ne sono 3 diverse in tutto) senza dover ascoltare la propria musica e al contempo regolare la presenza delle varie frequenze con un’app dedicata.

Tra gli altri vantaggi la porta USB-C che, oltre ad eliminare il numero di cavi da usare se si è già in possesso di uno smartphone di recente generazione, abilita la ricarica veloce: 10 minuti bastano per poter ascoltare musica per circa due ore consecutive, mentre per ricaricare tutti i 130 mAh della batteria serve un’ora di ricarica (che porta l’autonomia complessiva ad 8 ore).

Per quanto riguarda il resto, sono dotati di driver al grafene e presentano alcuni abbellimenti in alluminio spazzolato che li rendono particolarmente eleganti per un utilizzo anche in contesti che esulano dal più comune ascolto musicale durante l’attività sportiva. Il microfono incorporato infatti ve li farà utilizzare anche per telefonate in strada, videoconferenze e tutto il resto.

Se siete interessati, sappiate che normalmente su Amazon costano 60 euro ma al momento, inserendo il codice WU8YNWWX nel carrello, li comprate con uno sconto del 30% perciò li pagate soltanto 41,99 euro spedizione compresa.