La tassa digitale su Apple e altre big slitta al 2024

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivelato di aver posticipato i suoi piani per negoziare una tassa digitale globale su aziende come Apple e Google, almeno fino al 2024.

La strada verso un accordo fiscale digitale globale è già in corso da anni e ha visto molteplici volti. Gli Stati Uniti l’hanno originariamente sostenuta, poi si sono ritirati e l’amministrazione Biden sta attualmente lavorando per ottenere un accordo per aderire.

Allo stesso modo, ci sono stati accordi in tutta Europa, anche se altri paesi dell’UE hanno bloccato alcune misure. Secondo Reuters, il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) Mathias Cormann ha affermato che i problemi hanno ritardato l’introduzione della tassa. Parlando al World Economic Forum di Davos, lo stesso ha affermato che i dettagli tecnici stavano rallentando i progressi nella revisione delle norme fiscali transfrontaliere.

Abbiamo deliberatamente fissato una tempistica molto ambiziosa per l’attuazione iniziale per mantenere la pressione, ma sospetto che sia molto probabile che finiremo con un’implementazione pratica dal 2024 in poi

Quasi 140 paesi hanno concordato un accordo fiscale minimo nell’ottobre 2021 e sia l’UE che gli Stati Uniti hanno difficoltà ad approvare una legislazione che implementerebbe questo accordo nei loro territori.

Per gli Stati Uniti, un problema è che l’approvazione è stata bloccata al Congresso. A Cormann è stato chiesto cosa succederà nel caso in cui i repubblicani, che si oppongono ampiamente all’accordo, ottenessero la maggioranza nelle elezioni di medio termine del novembre 2022:

Non riesco a immaginare che nessun paese… emetterebbe un giudizio che si metterebbe in quel tipo di svantaggi. “Credo che, indipendentemente da chi è in maggioranza al Congresso… questo sia manifestamente nell’interesse degli Stati Uniti

Attualmente gli Stati Uniti hanno un’imposta minima all’estero del 10,%, l’aliquota di reddito immateriale globale a bassa tassazione (GILTI). Se venissero approvati i piani dell’OCSE, la tassa aumenterebbe al 15% e richiederebbe anche un’attuazione più complessa paese per paese.

L’accordo dell’OCSE non richiede la partecipazione degli Stati Uniti, tuttavia, quindi Cormann sostiene che non aderire potrebbe mettere le imprese statunitensi in una posizione di svantaggio.