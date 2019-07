La vincitrice degli iPhone Photography Awards 2019 è italiana

Il vincitore del premio più importante agli IPPAWARDS 2019, è un’italiana. Gabriella Cigliano, di sangue napoletano, si è infatti aggiudicata il “Photographer of the year – Grand Prize” con un ritratto di madre e figlio in spiaggia con il mare sullo sfondo scattato con iPhone X.

Si trovava in Tanzania per lavoro quando, nel tragitto che precedeva l’imbarco per il rientro in Italia, ha deciso di fare una sosta a Zanzibar, dove è stata per l’appunto scattata la fotografia vincitrice. «Non avevamo modo di comunicare perché conoscevo soltanto poche parole in swahili ma i loro occhi parlano al posto loro» ma la parte migliore – spiega la ventitreenne – non è stata fotografata perché l’iPhone era tra le loro mani «La loro eccitazione è inspiegabile: era la prima volta che guardavano una foto di loro stessi».

Agli iPhone Photography Awards – concorso di fotografia con iPhone che si svolge dal 2007 e con il quale ogni anno una giuria seleziona i migliori scatti tra le migliaia di immagini inviate da oltre 140 paesi in tutto il mondo – di quest’anno c’è però un’altra italiana che si è fatta valere nella categoria People classificandosi al terzo posto.

Valeria Cammareri, di origine siciliane, ha infatti conquistato il bronzo con una foto sul Lago Maggiore. «Vivo a Milano (dove lavora come pediatra, ndr) ma spesso vengo qui per trascorrere del tempo con i miei genitori. Passo le giornate sul traghetto, senza una meta precisa». Questa foto, spiega, è stata scattata con iPhone X in uno di questi viaggi solitari.

iPhone che tra l’altro le avrebbe avviato la passione per la fotografia nel 2012, quando Valeria ne acquistò uno (chiaramente) di precedente generazione «Da allora lo uso per scrivere il mio diario visivo e raccogliere le emozioni quotidiane. In questo scatto quell’uomo mi ricordava la fragilità di mio padre».

Potete accedere a tutte le immagini vincitrici di IPPAWARDS a partire da questa pagina.