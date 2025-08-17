Lamborghini Fenomeno, il V12 più potente di sempre

Automobili Lamborghini ha presentato la Fenomeno, edizione limitata (Few Off) di soli 29 esemplari (costo circa 3,5 milioni di dollari cadauna), che raggiunge inediti livelli di prestazioni e celebra il design “Iconic and Essential” del Lamborghini Centro Stile, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività.

La vettura porta all’estremo gli elementi stilistici più rappresentativi del marchio. Oltre al design unico e all’aerodinamica sviluppata ad hoc per la vettura, la Fenomeno è equipaggiata con il V12 più potente nella storia Lamborghini abbinato a tre macchine elettriche.

La potenza complessiva è di 1080 CV, con ben 835 CV erogati dal motore termico V12 aspirato cui si aggiungono i 245 CV sviluppati dai tre motori elettrici.

Il powertrain è alloggiato nel monofuselage, telaio di ispirazione aeronautica, che oltre alla monoscocca interamente in fibra di carbonio multi-tecnologia, presenta anche il telaio anteriore in Forged Composites, materiale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, prodotto e utilizzato da Lamborghini dal 2007; anno di presentazione di Reventón, capostipite di tutte le Few Off.

Fenomeno inoltre è equipaggiata con elementi tipici delle vetture da competizione per esaltare al massimo la dinamica del veicolo e offrire la miglior esperienza di guida al volante di una V12. L’impianto frenante CCM-R Plus con dischi carboceramici promette la massima efficienza su strada e in pista; i cerchi forgiati monodado contribuiscono a contenere il peso e a rendere eccellente l’agilità della vettura, mentre gli speciali pneumatici da pista realizzati da Bridgestone promettono “aderenza eccezionale”. Completano il panorama le sospensioni dalla specifica calibrazione racing, per la massima precisione e stabilità durante la guida sportiva.

Il produttore presenta Fenomeno come la Lamborghini più veloce di sempre sia nello scatto 0-100 km/h con valore di 2,4 secondi, sia nello 0-200 in 6,7 secondi; la velocità massima è superiore ai 350 km/h. Anche il rapporto peso/potenza è il migliore della storia Lamborghini: 1,64 kg/CV.

Design

L’anteriore presenta un look che coniuga linee tese a superfici ampie e atletiche. Il cofano anteriore è caratterizzato da due ampie prese d’aria ispirate alle Lamborghini da competizione come la Huracán GT3, mentre l’inedita firma luminosa delle luci diurne omaggia il corno del logo Lamborghini.

La vista laterale reinterpreta la tipica silhouette Lamborghini, con una singola linea che definisce il profilo vettura dalla punta del cofano anteriore fino al posteriore, ispirato alla “long tail” della Essenza SCV12. Le scelte cromatiche della livrea di lancio (in Giallo Crius) esaltano la muscolarità dei volumi superiori, elegantemente contrapposti ai tecnicismi stilistici e aerodinamici della parte inferiore, dove le pinne in carbonio di derivazione racing oltre a incorniciare i passaruota svolgono un importante ruolo aerodinamico.

Aerodinamica

Il produttore riferisce di aerodinamica raffinata. Le appendici che incorniciano lo splitter anteriore creano due feritorie laterali che convogliano i flussi d’aria parallelamente alle ruote, riducendo la resistenza e incrementando allo stesso tempo le portate d’aria ai radiatori.

Anche il design delle porte ricopre un ruolo aerodinamico, dirigendo i flussi verso le ampie prese d’aria installate in fiancata, che oltre a garantire il raffreddamento dei componenti del vano motore e il corretto funzionamento delle masse radianti offrono una nuova interpretazione stilistica della presa “NACA” che sin dalla prima Countach contribuisce a rendere inconfondibile il design di una Lamborghini. Il risultato è un raffreddamento laterale oltre il 30% più efficiente rispetto a qualsiasi Lamborghini equipaggiata con motore V12.

Il sistema S-Duct installato sul frontale incrementa il carico aerodinamico anteriore, contribuendo alla dinamica del veicolo durante la guida sportiva e convogliando inoltre l’aria verso il centro del tetto attraverso le feritorie poste sul cofano. Grazie al profilo concavo del tetto, il flusso viene concentrato sia sull’airscoop posto sul cofano motore ottimizzando il raffreddamento dei componenti, sia sull’ala mobile posteriore il cui peculiare design a “omega” massimizza la stabilità della vettura alle alte velocità.

Propulsione

L’architettura di Fenomeno presenta il motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri abbinato a tre motori elettrici, di cui uno integrato sul nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti.

La potenza del V12 superquadro è pari a 835 CV a 9250 giri/min, grazie al riprogettato sistema di distribuzione che supporta un regime di rotazione massimo di 9500 giri/min; la potenza specifica è di oltre 128 CV per litro, la più alta nella storia dei 12 cilindri Lamborghini; la coppia massima è di 725 Nm a 6750 giri/min, con l’80% della coppia già disponibile a 3.500 giri/min.

La motricità sulle quattro ruote è garantita dal motore a combustione interna che fornisce trazione alle ruote posteriori e dalla coppia di motori elettrici collocati sull’asse anteriore, mentre il terzo motore elettrico a flusso radiale posizionato al di sopra del cambio offre coppia al retrotreno a seconda della modalità di guida selezionata.

La coppia motrice combinata delle quattro unità offre livelli di performance unici nel panorama delle super sportive, potendo contare su 725 Nm espressi dal motore termico e 350 Nm per ciascuno dei motori elettrici anteriori. Lo stesso dicasi per la potenza massima complessiva, che arriva a quota 1080 CV grazie a un ulteriore boost di potenza fornito dalla nuova batteria da 7 kWh adottata specificatamente per la Fenomeno.

I due e-motor anteriori sono del tipo a flusso assiale raffreddati ad olio e offrono un eccezionale rapporto peso potenza: 18,5 kg per 110 kW per ciascuna unità. Oltre ad assicurare la trazione alle ruote anteriori svolgono la funzione di torque vectoring, per ottimizzare la dinamica di guida, e recuperano l’energia durante le fasi di frenata.

Cambio doppia frizione 8 rapporti

Fenomeno adotta un cambio doppia frizione 8 rapporti disposto trasversalmente in coda al V12 longitudinale, per lasciare lo spazio sotto al tunnel alla batteria agli ioni di litio che alimenta i motori elettrici. La struttura interna del cambio presenta due alberi distinti, in luogo dei più comuni tre: uno che gestisce le marce pari, e uno quelle dispari, che innestano sullo stesso secondario; il produttore fa sapere che il layout ha permesso di contenere il peso finale e di ridurre ulteriormente gli ingombri.

Collocata al di sopra del cambio, l’unità elettrica svolge le funzioni di starter e generatore, oltre a rifornire di energia i due motori elettrici anteriori attraverso la batteria posta sotto al tunnel, ad avere la funzione di boost nella modalità di guida 100% elettrica e a consentire la marcia a zero emissioni a quattro ruote motrici, agendo direttamente sull’asse posteriore. Le mansioni variano a seconda della modalità di guida inserita, attraverso un meccanismo di disaccoppiamento. Per tale motivo è provvisto di un sincronizzatore dedicato, che consente la connessione al cambio doppia frizione. Quando supporta l’azione del V12 l’e-motor si trova nella posizione che viene definita P3, con motore elettrico a valle del cambio, mentre passa in P2 per ricaricare la batteria quando si è in stazionamento o a basse velocità e funge anche da motorino d’avviamento. In P3 la Fenomeno può diventare un’integrale elettrica a seconda della modalità di guida selezionata.

