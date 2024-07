Prevenire è meglio che "grattare": solo 5 € la lampada anti-zanzare

Pubblicità

Con l’estate ormai in corso, è arrivato il momento di premunirsi dei giusti strumenti per far fronte all’invasione delle zanzare. Interessante dunque questa lampada in offerta, capace di eliminare le zanzare presenti all’interno di una stanza senza far rumore e con la massima efficienza.

Rispetto alle tavolette, poco salutari se respirate (senza considerare che l’odore può non piacere) oppure alle griglie, che letteralmente “friggono” le zanzare disturbando il sonno con il ronzio di sottofondo, questa lampada è silenziosa ma allo stesso tempo estremamente funzionale.

La trappola risiede nell’emissione di luce ultravioletta, che attira le zanzare verso il motore di aspirazione, che le cattura e le intrappola in uno scomparto inferiore, dal quale non saranno in grado di fuggire.

Consuma solo 5 W e non necessita di alimentazione diretta, può infatti essere collegata ad una powerbank un computer e un altro dispositivo grazie alla sua presa USB, che ne consente ovviamente anche il collegamento alla presa di corrente a muro nel caso fosse necessario.

La lampada pesa circa 300 grammi, è alta 20 centimetri e data la sua forma cilindrica ha un diametro di 12 centimetri.

Per massimizzare la sua efficacia è sufficiente spegnere qualsiasi fonte di luce alternativa per creare un ambiente completamente buio, quindi posizionare la lampada a circa 1 metro da terra. Le zanzare saranno attirate e catturate. Al primo utilizzo l’azienda consiglia di lasciar funzionare la lampada per più di 48 ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere intorno ai 5 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

