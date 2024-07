Come proteggere smartphone e computer dal caldo torrido estivo

Pubblicità

Dalle parti di chi scrive, sono giorni di caldo torrido e ne approfittiamo per ricordare che durante il normale utilizzo Mac, iPad, iPhone e altri dispositivi hardware possono riscaldarsi anche parecchio durante il normale utilizzo (qui i consigli su cosa fare quando iPhone indica un problema di riscaldamento eccessivo).

Portatili come i Mac sono conformi a limiti di temperatura definiti da standard di sicurezza nazionali e internazionali; molti dispositivi includono sensori in grado di rilevare le variazioni di temperatura all’interno del computer. Se il portatile ha delle ventole, queste si attivano automaticamente per raffreddare i componenti principali.

Per quanto riguarda i Mac, Apple suggerisce di usarli in luoghi con una temperatura compresa tra 10 e 35 °C, e di usarli su una superficie di lavoro stabile che permetta una buona ventilazione (meglio evitare uso su letto, cuscino o sotto le coperte), non mettere nulla sopra la tastiera, e verificare che eventuali aperture per la ventilazione non siano ostruite.

E bene non lasciare incustoditi computer, tablet e telefoni in auto o altri luoghi poiché la temperatura potrebbe superare i valori supportati con conseguenze non sempre prevedibili (per le parti esterne ma anche i componenti interni). Ne sa qualcosa un utente di Reddit che ha dimenticato un iPad Pro 2018 e relativa Magic Keyboard in un’auto parcheggiata in pieno sole. Risultato: una tastiera con tasti mezzi fusi e una barra spaziatrice “molle” al tatto.

Lo sfortunato utente non ha tenuto conto del luogo in cui si trovava: Qatar, paese arabo del Medio Oriente affacciato sul golfo Persico dove le temperature possono superare facilmente i 40° e l’abitacolo dell’auto diventare un vero e proprio forno. “”Tutti i tasti funzionano, così come il trackpad e la retroilluminazione”, riferisce l’utente spiegando che i tasti sembrano essere fusi sui lati.

In alcune zone del Sud Italia in estate è possibile registrare temperature anche superiori a quelle che hanno creato problemi allo sfortunato utente di Reddit ed è bene dunque fare attenzione a non lasciare i dispositivi esposti rai raggi diretti del sole. Se non possiamo fare a meno di lasciare computer, iPad e altri dispositivi in auto, meglio accendere l’aria condizionata per qualche minuto prima di lasciare l’auto, lasciare quest’ultima all’ombra, chiudere i dispositivi nelle custodie/borse e lasciarli lontano da fonte di calore diretto.