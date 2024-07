LG compra Athom e il gateway domotico universale Homey

Pubblicità

LG Electronics ha acquisito una partecipazione dell’80% di Athom, il produttore del gateway domotico Homey (box di automazione domestica multi-protocollo in grado di centralizzare oggetti connessi e farli dialogare tra loro), rafforzando la propria posizione nel mercato smart home.

Athom riferisce che con l’acquisizione il sistema operativo Homey, le soluzioni di connettività e le partnership che Athom ha portato avanti negli ultimi dieci anni, saranno disponibili per LG, permettendo a quest’ultima di diventare fornitore leader di soluzioni smart home a livello globale.

“Homey continuerà così come è”, si legge in un comunicato, “con Athom che rimane impegnata nello sviluppare Homey Cloud e Homey Pro, continuando a lavorare una lineup in continua espansione di nuovi prodotti”. E ancora: “Con il competenze di LG e la sua esperienza nella manifattura, le partnership e vendite globali, Homey ora può crescere ancora più velocemente di prima”.

Nel comunicato si sottolinea che i fondatori dell’azienda, Emile Nijssen e Stefan Witkamp, rimarranno come dirigenti di Athom, continuando a seguire la loro visione e a puntare sulla “creazione di una smart home migliore per tutti”.

Nel prossimo futuro, LG integrerà la tecnologia Homey in suoi prodotti, offrendo la connettività e integrazione possibile da Homey ai clienti dell’azienda sudcoreana. Un’ampia gamma di prodotti LG potrà sfruttare il sistema operativo Homey e relativa piattaforma, semplificando la connettività e la versatilità.

Le due aziende fanno sapere ancora che intendono mettere in campo sinergie “per dar vita a prodotti unici”, a partire dall’integrazione negli elettrodomestici smart con LG ThinQ (app che consente di connettersi con un elettrodomestico anche quando si è fuori casa, verificando da remoto lo stato, controllarlo e altro ancora).

La collaborazione in ambito gestione energetica promette nuove e più avanzate soluzioni di Home Energy Management sia per i clienti LG, sia per i clienti Homey. Una più profonda integrazione con WebOS rafforzerà il ruolo centrale delle TV LG nella smart home degli utenti.

“Siamo rimasti molto colpiti da tecnologia, piattaforma e team che Athom ha creato con Homey. L’acquisizione di Athom si prevede che migliorerà il valore del nostro core business, e in definitiva fungerà da fondamenta per le nostre attività negli ecosistemi smart”, ha riferito Jung Ki-hyun, vicepresidente esecutivo e capo della Platform Business Center di LG.

I prodotti Homey che integrano praticamente qualsiasi protocollo o piattaforma domotica esistente sul mercato e pure Homekit attraverso dei plugin software sono disponibili in Italia attraverso Amazon. Macitynet ha recensito il primo modello di gateway completo di Homey qualche hanno fa. Attualmente sono disponibili una versione con modello base con hardware più abbonamento che un modello Homey Pro che integra tutte le opzioni della piattaforma con accesso a periferiche Z-Wave Plus, Zigbee, Wi-Fi, BLE, 433MHz, Infrared, Matter & Thread e compatibilità con Siri, Alexa e Assistente.

