Lampada LED a mezzaluna in sconto a 58 €

C’è una particolarissima lampada in sconto per poche ore: a renderla diversa dalle altre è il suo design a mezzaluna, progettato appositamente per l’uso nei saloni di bellezza, ma che in realtà può far comodo anche in casa, al lavoro e in alcuni particolari contesti.

È infatti dotata di due solide basi con fondo in schiuma antiscivolo che permettono di posizionarla stabilmente su scrivanie e lettini, in modo da poter illuminare adeguatamente ciò che vi si posiziona sotto.

Come dicevamo può trattarsi di un volto, mani o piedi, per le estetiste che hanno bisogno di una buona fonte di illuminazione per fare le sopracciglia, le ciglia, le unghie, applicare maschere per il viso e via dicendo.

Questo anche perché utilizza ben 364 LED che producono una luce forte ma soffusa, che non genera calore, non abbaglia e non sfarfalla, proteggendo così gli occhi di chi si trovano a breve distanza dalla fonte di luce.

Ma potendo regolare anche la temperatura del colore dei LED, da una più calda a 2700 K a una più fretta a 6500K, è possibile sfruttarla anche in altri ambiti.

Ad esempio, per studiare illuminando per bene le pagine di un quaderno o di un libro; oppure per scattare fotografie di precisione a piccoli oggetti agganciando una pinza per smartphone al centro della struttura.

In questo modo si possono scansionare e digitalizzare facilmente foto e documenti, oppure fotografare con precisione piccoli particolari come il circuito stampato di un dispositivo elettronico per chi effettua riparazioni di smartphone e simili, grazie alla luce mirata che è in grado di produrre.

La struttura portante – disponibile in tre colori: bianco, nero oppure rosa – è realizzata in PVC: il diametro della mezzaluna è di 75 centimetri, l’altezza nel punto più alto è di 36 centimetri. Le varie funzioni si controllano attraverso il telecomando a filo incorporato. Il consumo è di circa 39 Watt.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 87 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 33% andando a spendere intorno ai 58 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.