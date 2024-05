Huawei lancia i dispositivi Fashion Squared, l’ispirazione ad Apple è servita

Huawei annuncia una serie di nuovi dispositivi wearable, audio e smart office, ispirati alla filosofia “Fashion Squared”. Se si guarda agli smartwatch, in particolare al Huawei Watch Fit 3, l’ispirazione non manca. Non è comunque il solo, dato che tra le tante novità arriva anche Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Il primo tra i nuovi prodotti lanciati dalla società, quello che probabilmente attirerà maggiormente l’attenzione degli utenti, per design e prezzo, è Huawei Watch Fit 3. Si tratta di un orologio che richiama l’estetica dello smartwatch della Mela, con un design squadrato e che punta molto su stile, sport e tecnologia.

Punto forte di questo dispositivi è certamente il display AMOLED da 1,82 pollici, che offre un’esperienza visiva davvero importante, più ampia e tridimensionale, in un corpo in lega di alluminio. L’orologio è spesso appena 9,9 mm e ha un peso di 26 grammi.

E’ il più più leggero e sottile della serie FIT realizzato fino ad oggi dalla società ed è disponibile in diverse colorazioni, con una corona colorata esterna che impreziosisce l’estetica complessiva.

Grazie all’app Stay Fit è possibile anche beneficiare di una funzione di analisi nutrizionale, mentre non mancano le funzioni Smart Sports che consigliano quali esercizi fisici eseguire e per quanto tempo in base alle abitudini dell’utente.

HUAWEI WATCH FIT 3 integra HUAWEI TruSleep 4.0, che copre gamma più completa di indicatori fisiologici e un sistema di tracker del sonno ancora più preciso.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Il top di gamma della serie è il Watch 4 Pro Space Edition, che gode della tecnologia di HUAWEI TruSeen 5.5+, per un monitoraggio della salute più preciso e Report salute 2.0 che mette a disposizione nuovi dati sul benessere con un’analisi più ampia dei parametri in soli 60 secondi.

Il punto di forza di questo terminale è il concetto LAVAL, ispirato all’Ugello de Laval utilizzato nei razzi e negli spacecraft: da qui prende ispirazione la lunetta in ceramica nanocristallina dell’orologio.

Offre fino a 21 giorni di autonomia e permette di effettuare chiamate grazie al supporto eSim. E’ possibile immergersi fino a 30 metri, grazie alla certificazione 5 ATM, risultando dunque un dispositivo adatto anche per gli sport acquatici.

Il suo peso è contenuto in appena 68 grammi, praticamente tutto display sul frontale, con uno schermo AMOLED a colori da 1,5 pollici e risoluzione 466 × 466 pixel, con una definizione particolarmente elevata di 310 ppi.

Integra svariati sensori, tra cui accelerometro, giroscopio, bussola, sensore ottico per frequenza cardiaca e quello di luce ambientale, così come non manca barometro, sensore di temperatura e quello di profondità.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH FIT 3 è disponibile al prezzo di 159,00 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero, e a 179,00 euro nella versione con cinturino in pelle.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è disponibile al prezzo di 649,90 euro.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...