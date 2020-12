Lampada smart da comodino, compatibile Homekit: sconto a 38€

Se vi interessa una luce di lettura che fa anche da luce ambiente, compatibile con HomeKit (e diversi altri assistenti tra cui Alexa) andate su Amazon puntando il browser sulla lampada smart di Meross che grazie ad una promozione pagate solo 38 euro, uno dei prezzi più bassi (forse il più basso in assoluto) per un accessorio di questo tipo.

Stiamo parlando una lampada da comodino con luce multicolore RGB o bianco, perfetta per una camera da letto un salotto. Offre una serie di funzioni smart, alcune delle quali controllate attraverso l’applicazione Meross. Il funzionamento opera attraverso la rete Wi-Fi (2.4 Ghz; non compatibile con 5 GHz) e i controlli vocali. Tra i sistemi compatibili, come accennato, c’è anche Apple HomeKit, il che rende il sistema operabile non solo da iPhone e Mac ma anche da Apple Watch. Se avete altri prodotti non Apple la lampada funziona anche con Alexa, Google Assistant e IFTTT. Un aspetto di interesse è che non serve un hub; è possibile aggiungere più lampade alla catena mediante l’applicazione.

La lampada smart di Meross non ha una batteria ma funziona collegata ad un alimentatore USB che deve restare a sua volta collegato ad una presa. Offre alcuni controlli tattili per accendere, spegnere e regolare la luce. Può essere usata per lettura o come luce notturna, oppure per colorare un ambiente.

Lampade come queste di grandi marchi di solito costano intorno ai 100 euro. Quella di Meross costa solo 44,99 euro. Applicando il coupon con sconto incluso nella pagina, la pagate solo 38 euro.

Click qui per comprare