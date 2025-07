Lampadine LED a meno di 1 €, illuminazione colorata con telecomando a infrarossi

Le lampadine QIRONG attualmente in sconto rappresentano una soluzione semplice ed economica per chi desidera aggiungere un tocco di colore agli ambienti domestici o lavorativi.

Grazie alla possibilità di impostare 16 colori RGB, permette di creare atmosfere diverse in base alle esigenze del momento, passando con un click da tonalità calde per i momenti di relax a più vivaci per feste e compleanni.

Si possono controllare a distanza tramite un telecomando a infrarossi che consente di cambiare colore, regolare l’intensità della luce e accendere o spegnere la lampadina senza doversi alzare dal divano.

Misurano 12,5 x 6 cm perciò si adattano a molti tipi di lampadari e supporti grazie anche all’attacco E27, uno standard molto diffuso. La lampadina funziona a una tensione di 220 V quindi senza problemi con la maggior parte degli impianti elettrici domestici.

Inoltre sono dimmerabili, quindi è possibile modulare l’intensità luminosa per adattarla all’ambiente o al tipo di attività svolta.

Specifichiamo solo che data la potenza di 8 Watt, sono adatte a un’illuminazione d’ambiente più che a una luce principale intensa. Non si tratta cioè di lampadine pensate per illuminare completamente una stanza o una tavolata della sala da pranzo, ma piuttosto per creare atmosfere suggestive o aggiungere un tocco di colore in spazi più contenuti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

