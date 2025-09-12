Nano11 permette di ottenere una versione spremuta all’osso di Windows 11

Windows 11 troppo ingombrante? Dipende: uno sviluppatore che si chiama NTDEV ha creato nano11, uno script in grado di comprimere Windows 11 all’essenziale, riducendo tutto a 2,8GB di spazio occupato su disco.

La super compressione è frutto della compressione LZX ma anche della rimozione minuziosa di tutto quanto non strettamente necessario.

Lo riferisce il sito Windowscentral spiegando che Tiny11 è una versione di Windows 11 pensata per girare su vecchi PC che non supportano i rigidi requisiti di sistema ufficiali. Tra le peculiarità eliminate: Windows Hello (autenticazione biometrica con webcam), vari driver non essenziali, sfondi e temi, componenti IME e Windows update.

Con quale versione di Windows 11 funziona?

Lo sviluppatore riferisce che con il tool in questione (si scarica da qui) si può usare qualsiasi SKU (edizione) di Windows 11 e per ottenere il sistema si fa ricorso solo a strumenti ufficiali di Microsoft. Basta in pratica montare l’ISO con l’immagine-disco di Windows, avviare lo script e indicare la versione da “alleggerire”: dopo alcuni minuti si ottiene un nuovo file ISO pronto per l’installazione, che può essere installato (es. una macchina virtuale con VMWare Fusion o Parallels Desktop su Mac) molto velocemente.

Si tratta di un esperimento per capire fino a che punto si può alleggerire Windows e, come accennato, è perfetto da far girare su macchine virtuali dove, ad esempio, deve girare un semplice software, senza bisogno di tutto il sistema operativo. Una volta installato, non è possibile aggiungere lingue, driver o altre funzionalità e non è possibile aggiornare il sistema con Windows Update. Lo sviluppatore sottolinea che si tratta di un esperimento utile per testing, sviluppo o sistemi embedded/VM per i quali basta un sistema operativo minimalista.

Ricordiamo che dopo il 14 ottobre 2025, Microsoft non fornirà più aggiornamenti software gratuiti tramite Windows Update, assistenza tecnica o correzioni di sicurezza per Windows 10; la Casa di Redmond consiglia di passare a Windows 11 (è possibile farlo a patto che il proprio PC supporti determinate caratteristiche tecniche).