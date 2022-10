L’antitrust francese riduce di un terzo la sanzione ad Apple

Una Corte di Appello in Francia ha ridotto di due terzi una sanzione pecuniaria pari a 1,1 miliardi di euro di euro. La riduzione è stata disposta da un tribunale per quanto concerne presunti comportamenti anticoncorrenziali della Mela verso distributori e verso la rete di vendita al dettaglio e, dopo la sforbiciata è ora pari a 372 milioni di euro.

L’autorità di regolamentazione aveva sanzionato Apple nel 2020. «Apple e i suoi due grossisti (Tech Data e Ingram Micro, ndr) si sono accordati per non competere e impedire ai distributori di competere tra loro, sterilizzando in tal modo il mercato all’ingrosso dei prodotti Apple» aveva spiegato Isabelle de Silva, presidente dell’autorità garante della concorrenza francese. Apple era stata accusata di avere abusato della dipendenza economica degli Apple Premium Reseller (siglati APR), obbligati a sottostare a condizioni commerciali sleali e sfavorevoli rispetto agli Apple Store.

Una delle lamentele degli APR era che non sempre questi ricevono contemporaneamente agli Apple Store i nuovi prodotti, una “strategia di esclusione da parte di Apple” secondo il presidente che rappresenta gli APR.

Il tribunale ha stabilito la necessità di ridurre in maniera significativa il tasso con il quale è stata calcolata la cifra complessiva.

Nonostante il taglio, Apple non è ancora soddisfatta: “Sebbene il tribunale abbia correttamente annullato parte della decisione dell’Autorità francese per la concorrenza – ha riferito un portavoce della Mela annunciando il ricorso contro la scelta – riteniamo che debba essere annullata nella sua interezza e abbiamo intenzione di fare ricorso”. E ancora: “La decisione riguarda pratiche che risalgono a più di dieci anni fa che anche l’Autorità garante della concorrenza ha riconosciuto come non più in vigore. Siamo orgogliosi di servire i nostri clienti in Francia negli Apple Store e in modo più ampio con la nostra rete di rivenditori in tutto il paese. Continueremo a lavorare per offrire i migliori prodotti e servizi sul mercato”.

