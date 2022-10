Insieme a Google Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch anche una sorpresa

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro sono ufficiali, al fianco del Pixel Watch e di un tablet presentato a sorpresa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi dispositivi appena svelati.

Il Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Il design esterno della linea Pixel si è evoluto per enfatizzare la barra della fotocamera posteriore, che viene racchiusa in una striscia di metallo, ora accentata in base al colore del dispositivo, diversamente dalla serie precedente, che era invece totalmente nera.

Pixel 7 Pro ha un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento variabile da 10 Hz a 120 Hz. Ha un sistema di fotocamere posteriori triplo, con teleobiettivo, wide e ultra largo.

Google ha dettagliato nuove funzionalità di accessibilità che utilizzano l’apprendimento automatico per guidare lo scatto fotografico, così da dire agli utenti non vedenti quando un selfie è ben centrato e pronto per essere scattato. L’azienda ha anche dettagliato gli sforzi extra messi a punto per far sì che gli algoritmi fotografici rispettino le diverse tonalità della pelle.

Il fratello minore, Pixel 7, ha un sistema a doppia fotocamera sul retro e una fotocamera selfie ultra-grandangolare. Ha le stesse caratteristiche della fotocamera del modello pro, nonostante utilizzi sensori diversi.

La fotocamera principale ha un sensore da 50 MP, la fotocamera teleobiettivo ha un sensore da 48 MP e la fotocamera ultra-wide uno da 12 MP. Questo sistema di fotocamere funziona insieme al processore Tensor G2 per produrre foto nitide.

Pixel 7 ha un display OLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Ha 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di archiviazione. Ha una fascia in alluminio con tre opzioni di colore: citronella, neve e ossidiana.

Entrambi godono di lettore di impronte digitali sul display e sblocco facciale.

Il Pixel 7 Pro è disponibile in nocciola, neve e ossidiana. I preordini iniziano da questo venerdì, con le prime spedizioni a partire dal 13 ottobre. Il Pixel 7 parte da 659 euro, e il Pixel 7 Pro parte da 899 euro.

Pixel Watch

Al loro fianco è stato svelato Pixel Watch, un prodotto Wear OS costruito da zero per gli utenti Pixel. Ha la tecnologia Fitbit, i servizi Google e un display circolare.

La finitura in acciaio inossidabile è disponibile in tre colori: oro, argento e nero. I cinturini si adattano a un meccanismo di accoppiamento interno facendo scorrere lo stesso nell’orologio, quindi ruotandoli in posizione.

Il Pixel Watch esegue il software Wear OS e Fitbit. La batteria durerà fino a 24 ore anche monitorando la frequenza cardiaca dell’utente con una frequenza di una volta al secondo. Offre anche il monitoraggio del sonno, fornendo agli utenti i dati di cui hanno bisogno per provare a dormire meglio.

Il Pixel Watch è ora disponibile per il preordine e può essere acquistato per $ 349,99 standard o $ 399,99 con LTE, ma non è disponibile nel catalogo italiano. Ci sono oltre 20 opzioni di cinturini disponibili e gli ordini iniziali saranno spediti il 13 ottobre.

Tablet Google Pixel

Google ha mostrato anche un tablet Pixel progettato con l’estetica della linea e il processore Tensor G2. Utilizza Android Material You per un’esperienza personalizzata e ha una dock per trasformarlo praticamente in uno smart display.

Il tablet funge anche da hub domestico con la dock magnetica, così da poter controllare la casa quando lo si utilizza all’eterno delle mura domestiche. Il Pixel Tablet sarà lanciato nel 2023.