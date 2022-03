L’app gratuita per Mac Pure Paste risolve l’incubo del testo formattato

Uno dei più grandi problemi di chi lavora al computer è nel copia-incolla. Non nell’operazione in sé, ma nel modo in cui i moderni sistemi operativi interpretano questo comando, insistendo cioè nell’essere eccessivamente utili poiché trasferiscono non solo il testo copiato ma anche tutta la formattazione che ne deriva, rovinando di conseguenza email e documenti.

Questo cronista da anni ha trovato nel TextEdit del Mac una possibile soluzione, che si ottiene attivando l’opzione “Formato > Converti in formato solo testo” (dalla tastiera si richiama con Shift + Command + T): incollando il testo copiato all’interno di un file .txt viene trasferito soltanto il testo privo di link, grassetti, corsivi, caratteri e dimensioni del font di origine. A quel punto poi si seleziona nuovamente questo testo e lo si incolla nell’app di destinazione, che lo riceverà senza alcuna formattazione.

Si tratta in sostanza di setacciare i testi eseguendo un doppio copia-incolla con cui si evita di perdere molto più tempo per correggere la formattazione che viene invece trasferita nel normale processo di copia-incolla. Sarebbe sicuramente più comodo se i sistemi operativi offrissero una combinazione di tasti per incollare i testi escludendo la formattazione -noi stessi abbiamo spiegato come la scorciatoia Option + Shift + Command + V (ma si può anche rimappare con una combinazione più comoda) in realtà svolga proprio questa funzione, ma nei Mac di questo cronista per qualche arcana ragione non ha mai funzionato; nel frattempo, al filtraggio tramite TextEdit si aggiunge una nuova e più pratica soluzione.

Si chiama Pure Paste ed è un’app gratuita per Mac che, quando aperta, si posiziona nella barra dei menu e automaticamente elimina qualsiasi formattazione nel testo copiato, consentendo così di incollarlo pulito in qualsiasi app. Insomma è un’app-setaccio che fa risparmiare il tempo perso su TextEdit e, per chi non ha bisogno di incollare sempre il testo pulito, include anche un’opzione che permette di eliminare la formattazione solo quando si clicca sull’icona dell’app.

L’app “Pure Paste” è sviluppata da Sindre Sorhus, è localizzata in lingua inglese, è gratuita ed è distribuita tramite Mac App Store. La versione attuale è la numero 1.1.0 e per poter essere installata richiede almeno 2 MB di spazio e la versione 12.1 di macOS. Non ci sono abbonamenti da sottoscrivere e dal punto di vista della privacy – specifica lo sviluppatore – non memorizza alcun dato né è in grado di connettersi ad Internet (e di conseguenza non lo può inviare altrove).