L’app Mappe di Apple aggiornata per Israele, Palestina e Arabia Saudita

Apple sta da tempo aggiornando Mappe in varie nazioni e l’ultimo update riguarda le mappe di Israele, Palestina e Arabia Saudita.

Lo riferisce Justin O’Beirne, che ha un blog nel quale annota puntualmente i vari cambiamenti apportati all’app Mappe di Apple.

L’aggiornamento in questione è il sedicesimo di rilievo per le mappe di Apple da quanto il servizio è stato presentato nel 2018. Apple nel 2020 ha completato il rollout di Stati Uniti, e poi di Australia, Nuova Zelanda, Germania, Singapore, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia, Francia e altre nazioni ancora.

Il sito Macrumors spiega che Apple testa per diversi mesi le nuove versioni delle mappe prima di rilasciare ufficialmente a tutti gli aggiornamenti. Nella nuova vista sono visibili dettagli con strade e vegetazione, sono evidenti più veloci e accurate indicazioni sulla navigazione, luoghi di interesse in 3D, viste migliori di parcheggi, edifici, aeroporti, centri commerciali e funzionalità legate alla panoramica reale delle strade.

Lo scorso anno Apple ha rilasciato la nuova versione di Mappe in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra, con copertura stradale, dati pedonali e copertura del territorio più dettagliati.

Oltre alle mappe vere e proprie, l’app consente ai passeggeri dei trasporti pubblici di trovare le stazioni vicine e appuntare le linee preferite. Mappe segue automaticamente il percorso selezionato sui mezzi di trasporto, avvisando gli utenti quando è quasi ora di scendere, e gli utenti possono anche tenerne traccia su Apple Watch. Le informazioni in tempo reale sui trasporti forniscono orari dei trasporti pubblici, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio. Mappe offre anche informazioni in tempo reale come le interruzioni del servizio. Gli utenti possono segnalare un incidente, un pericolo o il controllo della velocità lungo il loro percorso semplicemente facendo sapere a Siri “C’è un incidente più avanti” o “C’è qualcosa sulla strada”. Gli utenti possono anche segnalare quando gli incidenti visualizzati sulla mappa sono stati risolti, il tutto rimanendo concentrati sulla guida.

Con iOS 16 e iPadOS 16, Apple ha previsto API specifiche per sviluppatori: con MapKit le app di terze parti possono includere viste 3D dettagliate delle città e l’opzione “Guardati intorno” per offrire un’esperienza utente ancora più coinvolgente. Le Nuove API Apple Maps Server offrono un’integrazione più semplice e veloce con Mappe.