Apple rilascia la nuova versione di Mappe in Italia

I test erano in corso a luglio e ora ci siamo: a partire da oggi gli utenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra possono usare la nuova app Mappe di Apple, che offre una navigazione più veloce e accurata, e viste complete di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e altro ancora, rendendo la pianificazione di qualsiasi viaggio o spostamento più facile e divertente.

Questa versione di Mappe è quella completamente ridisegnata, lanciata a inizio 2020 in USA con iOS 13, è arrivata a fine 2020 in Regno Unito, Irlanda e poi Canada; a giugno 2021 in Spagna e Portogallo e ora arriva anche in Italia. Molte nuove funzioni sono già disponibili, altre arriveranno con il rilascio di iOS 15 atteso insieme ai nuovi iPhone 13.

«Mappe di Apple è il modo migliore per esplorare e navigare il mondo – il tutto proteggendo la tua privacy – e siamo entusiasti di offrire questa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti con il lancio di oggi» dichiara Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple. «Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale e altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile».

Mappe aiuta centinaia di milioni di persone in oltre 200 paesi e aree geografiche a navigare ed esplorare il mondo. La privacy è al centro dell’esperienza di Mappe, che offre funzioni personalizzate utilizzando l’intelligenza on-device, ed è ovunque siano gli utenti: a casa, in ufficio o in movimento, su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, e in auto con CarPlay. Mappe è profondamente integrata nelle app che gli utenti usano ogni giorno, tra cui Foto, Messaggi, Calendario, Meteo e altro.

Nuove Mappe Apple in Italia, nuova esperienza di navigazione

Oltre alla nuova mappa, ci sono molte funzioni che permettono agli utenti di navigare ed esplorare il mondo più facilmente. La funzione Indicazioni Siri con linguaggio naturale (Siri Natural Language Guidance) offre indicazioni dal suono più naturale, ancora più facili da seguire, come “Al prossimo semaforo, svolta a sinistra”.

La funzione Indicazioni per scegliere la corsia (Lane guidance) aiuta a evitare le svolte sbagliate e gli errori di direzione suggerendo agli utenti la corsia corretta prima di dover svoltare o prendere un’uscita. La funzione controllo elettronico della velocità avvisa gli utenti quando si avvicinano alle fotocamere per i controlli di velocità e i semafori rossi lungo un percorso, con anche la possibilità di vedere sulla mappa dove si trovano.

Le grandi città di tutto il mondo usano le zone di traffico limitato per aiutare a ridurre il traffico nelle aree maggiormente congestionate, e ora Mappe permette agli utenti in Italia di vedere queste zone sulla mappa e di evitarle quando sono attive. Gli utenti possono anche condividere un orario di arrivo previsto usando la funzione Condivisione dell’orario di arrivo (Share ETA), con familiari, amici e colleghi con un semplice tocco o chiedendo a Siri. Il destinatario può seguirne lo spostamento, e Mappe lo aggiornerà anche con una nuova stima dell’orario di arrivo del viaggiatore se si verifica un ritardo significativo.

Esplora con Guardati intorno

Grazie alla funzione Guardati intorno (Look Around), ora Apple Mappe in Italia offre immagini interattive a livello stradale con fotografie 3D ad alta risoluzione e transizioni fluide e continue in tutta Italia. Gli utenti provenienti da qualsiasi parte del mondo possono navigare attraverso Roma, Milano e non solo.

Altre funzioni in Mappe:

Le Guide forniscono una lista curata di luoghi in tutto il mondo dove mangiare, fare shopping e luoghi da esplorare; la lista è creata da una serie di fonti affidabili tra cui Louis Vuitton City Guides, Culture Trip e Lonely Planet. Le guide sono un ottimo modo per trovare destinazioni popolari, scoprire ristoranti ed esplorare nuove mete raccomandate da guide rispettate.

forniscono una lista curata di luoghi in tutto il mondo dove mangiare, fare shopping e luoghi da esplorare; la lista è creata da una serie di fonti affidabili tra cui Louis Vuitton City Guides, Culture Trip e Lonely Planet. Le guide sono un ottimo modo per trovare destinazioni popolari, scoprire ristoranti ed esplorare nuove mete raccomandate da guide rispettate. La funzione Preferiti permette di avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati dall’utente con un solo tocco. Che si tratti di casa, lavoro, palestra o scuola, una volta messo il luogo tra i Preferiti nella schermata di lancio, gli utenti possono semplicemente toccarne l’icona e procedere vero la destinazione.

permette di avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati dall’utente con un solo tocco. Che si tratti di casa, lavoro, palestra o scuola, una volta messo il luogo tra i Preferiti nella schermata di lancio, gli utenti possono semplicemente toccarne l’icona e procedere vero la destinazione. Flyover offre un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D foto-realistiche e coinvolgenti. Gli utenti possono spostare il loro dispositivo attraverso lo spazio per vedere una città dall’alto, o esplorare la città e i suoi luoghi simbolo in alta risoluzione facendo zoom, allargando per una panoramica, inclinando e ruotando.

offre un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D foto-realistiche e coinvolgenti. Gli utenti possono spostare il loro dispositivo attraverso lo spazio per vedere una città dall’alto, o esplorare la città e i suoi luoghi simbolo in alta risoluzione facendo zoom, allargando per una panoramica, inclinando e ruotando. Le mappe indoor per aeroporti e centri commerciali permettono agli utenti di aprire semplicemente l’app Mappe e vedere a che piano si trovano, la posizione dei bagni e persino quali negozi e ristoranti sono aperti.



Altre novità in Mappe in Italia con iOS 15

In arrivo in Apple Mappe in Italia con iOS 15 questo autunno, i passeggeri dei trasporti pubblici possono trovare più facilmente le stazioni vicine e appuntare le linee preferite. Mappe segue automaticamente il percorso selezionato sui mezzi di trasporto, avvisando gli utenti quando è quasi ora di scendere, e gli utenti possono anche tenerne traccia su Apple Watch. Le informazioni in tempo reale sui trasporti forniscono orari dettagliati dei trasporti pubblici, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio. Mappe include anche importanti informazioni in tempo reale come le interruzioni del servizio.

Gli utenti possono ora segnalare in modo facile e sicuro un incidente, un pericolo o il controllo della velocità lungo il loro percorso semplicemente facendo sapere a Siri “C’è un incidente più avanti” o “C’è qualcosa sulla strada”. Gli utenti possono anche segnalare quando gli incidenti visualizzati sulla mappa sono stati risolti, il tutto rimanendo concentrati sulla guida.

Mappe e Privacy

Apple si impegna a tenere al sicuro le informazioni personali e ha integrato la privacy nelle fondamenta di Mappe. Mappe non richiede nessuna registrazione e non è collegata in alcun modo a un ID Apple. Le funzioni personalizzate, come il suggerimento dell’ora di partenza per arrivare in tempo al prossimo appuntamento, sono create utilizzando l’intelligenza on-device.

Tutti i dati raccolti da Mappe durante l’utilizzo dell’app, come i termini di ricerca, il percorso di navigazione e le informazioni sul traffico, sono associati a identificatori casuali che si resettano continuamente per garantire la migliore esperienza possibile e per migliorare Mappe. Mappe si spinge ancora oltre: oscura la posizione dell’utente sui server Apple durante la ricerca di un luogo attraverso un processo chiamato “fuzzing”. Mappe converte la posizione precisa in cui la ricerca ha avuto origine in una meno esatta dopo 24 ore e non conserva uno storico di ciò che è stato cercato o di dove un utente sia stato. Tutte le immagini di questo aritcolo sono di Apple.

Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo iOS 15 è qui, invece per la nuova gamma iPhone 13 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.