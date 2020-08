L’App per giramondo assetati è qui e si chiama “Fontanelle d’Aqua Potabile”

Chi percorre le strade più tortuose, i cammini più lunghi o anche chi fa una semplice passeggiata domenicale conosce benissimo le virtù delle fontanelle d’acqua pubblica o acqua potabile dislocate sul territorio. Acqua fresca e potabile, nella maggior parte controllata nella composizione o di sorgente che sono un vero refrigerio d’estate ed un conforto d’inverno.

La fontanella non solo assolve ad un bisogno immediato ma permette anche di un programmare viaggi complessi e dosare le propria riserva d’acqua senza portarsi carichi inutili e sopratutto utilizzando borracce riutilizzabili senza ricorrere a bottigliette di plastica che purtroppo vengono spesso disperse nell’ambiente.

Conoscere la dislocazione delle fontanelle è quindi una risorsa fondamentale per atleti, turisti o chiunque si sposti per sport o diletto nel territorio e in questo ci viene incontro l’app del giovanissimo Edoardo De Cal che nonostante i suoi 18 anni ha già guadagnato due la Apple WWDC Scholarship, nel 2017 & 2019.

L’app per iPhone si chiama Fontanelle d’acqua potabile” e sta avendo un riscontro molto positivo. Consente di individuare facilmente ed in maniera intuitiva le sorgenti d’acqua pubblica dislocate nel mondo, e sembra che sia la più utilizzata a livello mondiale.







L’obiettivo di Edoardo è di contribuire a disincentivare l’utilizzo delle bottiglie di plastica, utilizzare al meglio l’acqua potabile pubblica e promuovere l’uso di contenitori riciclabili.

“Le persone condividono l’app sulle loro stories o post Instagram, offrono recensioni positive e all’autore arrivano segnalazioni di nuove fontanelle da tutto il mondo.

Dietro c’è l’idea di come il coding possa aiutare sia le persone che l’ambiente, per avere un impatto positivo globale. La posizione delle fontanelle pubbliche in tutto il mondo l’ho presa da dati pubblici; inizialmente i dati erano “grezzi”, quindi li lo dovuti elaborare tramite il linguaggio di programmazione Python, per successivamente inserirli nel mio database.

In una sezione dell’app presento un’organizzazione no profit chiamata The Water Project, che aiuta le comunità africane ad avere accesso all’acqua pulita e potabile.

Ho deciso di far conoscere a più persone possibili questa organizzazione perché penso che noi occidentali siamo molto fortunati ad avere l’acqua potabile praticamente ovunque, e trovo quindi giusto aiutare chi non ha gli stessi privilegi: utilizzare una fontanella al posto di comprare una bottiglietta di plastica è un piccolo gesto che contribuirà a cambiare il mondo.”

Cosa consigliare ai nostri lettori? Armatevi di borraccia e di App e seguite la vostra strada sicuri di incontrare una preziosa fontanella!