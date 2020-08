LG introduce il comando vocale Alexa su alcune TV OLED e Nanocell 2020

LG introduce il comando vocale Amazon Alexa su alcune TV OLED e Nanocell 2020, precisamente nei modelli ZX, WX, GX E LG NanoCell 99; sarà possibile gestire alcune funzioni della TV senza l’utilizzo del telecomando.

LG ha annunciato l’introduzione del comando vocale di Alexa integrato su Smart TV LG OLED e NanoCell ThinQ 2020 selezionate. Si tratta di un aggiornamento grazie al quale gli utenti potranno parlare ad Alexa direttamente sul proprio televisore per far partire la musica, ascoltare le notizie, il meteo, controllare i propri dispositivi smart e scoprire tutte le funzioni di Alexa, senza avere bisogno di utilizzare il telecomando. In aggiunta al comando vocale, lo stesso aggiornamento include nuove opzioni per Alexa sui TV LG, tra cui il supporto smart home camera, timer, sveglie, promemoria, annunci e notifiche.

L’aggiornamento che introduce Alexa a bordo dei TV è disponibile su otto modelli: si tratta degli LG OLED TV SIGNATURE ZX 8K, LG OLED TV WX “Wallpaper” 4K, LG OLED TV GX “Gallery” 4K e i modelli TV LG NanoCell 99 8K. Gli utenti che non hanno optato per un aggiornamento automatico del firmware dovranno approvare l’aggiornamento quando richiesto, oppure avviare l’aggiornamento dal menu delle impostazioni del televisore.

Per iniziare ad usare Alexa, è sufficiente registrarsi tenendo premuto per qualche secondo il tasto Prime Video o andare sull’app Alexa dalla barra del menu dalla schermata home del TV LG. Dopo la registrazione, sarà possibile interagire con Alexa semplicemente pronunciando “Alexa” seguito dal comando. Per esempio, basta dire “Alexa, imposta un timer di 30 minuti” per ricevere un avviso quando è pronta la cena mentre si guarda il proprio programma TV preferito; oppure è possibile attivare una notifica pop-up che avvisi i bambini di spegnere i video games a un orario prestabilito.

Sarà disponibile anche la funzione funzione push-to-talk e tutte Le funzioni di Alexa disponibili funzioneranno sia nella modalità ‘hands-free’ che premendo il tasto Prime Video.

