L’arte creata dall’intelligenza artificiale non può essere protetta da copyright

L’Ufficio per il copyright degli Stati Uniti ha negato ancora una volta uno sforzo di tutelare un’opera d’arte creata da un sistema di intelligenza artificiale. Il dottor Stephen Thaler ha tentato di mettere sotto copyright un’opera d’arte intitolata A Recent Entrance to Paradise, sostenendo in una seconda richiesta di riconsiderare la sentenza del 2019 e di considerare incostituzionale il requisito della “paternità umana”.

In altre parole, ad oggi secondo l’ufficio brevetti, per poter proteggere un’opera con il copyright è necessario che sia stata creata da un umano. Da notare che nella sua ultima sentenza, che è stata individuata da The Verge, l’agenzia ha accettato che l’opera fosse stata creata da un’intelligenza artificiale, che Thaler chiama Creativity Machine, tuttavia, l’ufficio ha affermato che l’attuale legge sul copyright offre protezione solo ai “frutti del lavoro intellettuale” che “sono fondati sui poteri creativi della mente [umana]”.

In quanto tale, un’opera protetta da copyright “deve essere creata da un essere umano” e l’ufficio afferma che non registrerà opere “prodotte da una macchina o da un semplice processo meccanico” prive di intervento o input creativo da parte di un autore umano.

L’agenzia ha affermato che Thaler non ha fornito prove che l’opera intitolata “A Recent Entrance to Paradise” sia il risultato della paternità umana. Ha anche affermato di non essere stato in grado di convincere la USCO “ad allontanarsi da un secolo di giurisprudenza sul diritto d’autore” – in altre parole, a cambiare le regole.

La sentenza rileva che i tribunali a diversi livelli, inclusa la Corte Suprema, hanno “uniformemente limitato la protezione del copyright alle creazioni di autori umani” e che i tribunali di grado inferiore hanno “ripetutamente respinto i tentativi di estendere la protezione del copyright alle creazioni non umane”, come per le foto scattate dalle scimmie .

Thaler ha messo alla prova le leggi sul copyright e sui brevetti in diversi paesi. Ha tentato di far riconoscere un’IA chiamata DABUS come l’inventore di due prodotti nelle domande di brevetto. L’ Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l’Ufficio brevetti europeo hanno respinto le domande perché l’inventore accreditato non era umano. Sono stati presentati ricorsi contro tali sentenze e contro quelle in Australia e Germania.

Tuttavia, un giudice in Australia ha stabilito l’anno scorso che le invenzioni create dall’IA possono beneficiare della protezione del brevetto. Il Sudafrica ha concesso a Thaler un brevetto per uno dei prodotti l’anno scorso e ha osservato che “l’invenzione è stata generata autonomamente da un’intelligenza artificiale”.

