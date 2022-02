Supporto tablet e smartphone solido e funzionale, regalato a 5,99€

Un supporto per usare comodamente un tablet o uno smartphone, solido e anche elegante a solo 5,99 euro? Non è impossibile se andate su Amazon e approfittate dell’occasione per acquistare in sconto del 40% questo eccellente prodotto di Omotom.

Per la tipologia dell’accessorio siamo di fronte a qualche cosa di… analogico che però rende più funzionale i dispositivi digitali che maneggiamo ogni giorno. È realizzato in alluminio e strutturato per essere ergonomico al massimo. In particolare si presenta come completamente regolabile in altezza, inclinazione e in angolazione. In pratica una volta collocato sopra il vostro smartphone oppure tablet potrete gestirlo a vostro piacimento fino a trovare la posizione più giusta per, solo per fare qualche esempio, scrivere, vedere un film, fare un call o seguire una ricetta in cucina.

La struttura è particolarmente solida. In più ci sono vari elementi anti scivolo nei punti dove si appoggia la base e nella zona dove si colloca il dispositivo. I cuscinetti sono molto utili anche per impedire il danneggiamento accidentale del tablet o dello smartphone.

Infine, per quanto concerne la parte funzionale, segnaliamo anche che il supporto è pieghevole. Questo significa che una volta che avremo smesso di usarlo potremo riporlo in un cassetto oppure in una borsa; l’ideale anche per il trasporto e la fruizione del supporto anche in mobilità.

Il produttore lo consiglia specificatamente per tutti gli iPad (escluso iPad 12,9) ma è certamente utilizzabile anche per uno smarphone.

Oggi il supporto Omotom costa solo 5,99 euro, un prezzo straordinariamente basso per un prodotto realizzato in metallo e con queste caratteristiche.

Click qui per acquistare