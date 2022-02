Instagram aumenta il limite di tempo minimo giornaliero

Negli ultimi due anni, Instagram e Facebook hanno offerto modi per vedere quanto tempo si trascorre ogni giorno utilizzando le app, nonché un’opzione per impostare un limite di tempo di utilizzo giornaliero. Adesso, sembra che Instagram abbia aumentato l’impostazione del limite di tempo giornaliero minimo a 30 minuti, innalzandolo rispetto ai 10 o 15 minuti che potevano selezionarsi in precedenza.

Un utente di Instagram ha confermato a TechCrunch che l’app ha chiesto loro di “impostare un nuovo valore” per il limite di tempo giornaliero, anche se ha notato che potevano mantenere le impostazioni esistenti:

I valori disponibili per i limiti di tempo giornalieri stanno cambiando come parte di un aggiornamento dell’app. L’app di Instagram attualmente mi offre un limite di tempo minimo di 30 minuti

Le impostazioni nell’app di Facebook sono differenti, con gli utenti che possono scegliere qualsiasi limite di tempo con incrementi di cinque minuti. Quando un utente raggiunge il limite di tempo scelto in una delle app, viene visualizzata una notifica per informarlo, anche se è possibile ignorare l’avviso e continuare ad utilizzare l’app.

Al momento del lancio della funzione, Meta ha affermato che l’idea era quella di dare alle persone un maggiore controllo sul tempo che trascorrono sulle sue app e di “favorire le conversazioni tra genitori e adolescenti”. A novembre, Instagram ha iniziato a testare una funzione “Prenditi una pausa” per ricordare agli utenti, in particolare agli adolescenti, di spegnere il telefono ogni tanto.

Non è chiaro il motivo per cui Instagram sembra aver aumentato il limite di tempo giornaliero minimo. Tuttavia, i tempi sono interessanti dato che gli utenti attivi giornalieri di Facebook sono diminuiti per la prima volta lo scorso trimestre, mentre la crescita degli utenti nella famiglia di app di Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) è rimasta quasi invariata.

Meta prevede una crescita dei ricavi più lenta quest’anno a causa della maggiore concorrenza. Aumentare il limite di tempo e far scorrere gli utenti su Instagram e visualizzare gli annunci più a lungo potrebbe essere un modo per controbilanciare questi problemi di entrate.

Resta da vedere cosa potrebbero pensare i politici di questa mossa. A ottobre, il senatore Richard Blumenthal ha affermato che Meta “sa che i suoi prodotti possono creare dipendenza ed essere tossici per i bambini“.