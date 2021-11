L’aspirapolvere verticale ILIFE H70 è in offerta a 105,37 euro

Se volete comprare un buon aspirapolvere verticale senza fili, al momento potete comprare ILIFE H70 in sconto a 105,37 euro. Ha il sistema di aspirazione ciclonico in stile Dyson che offre fino a 21.000 Pa di aspirazione quando utilizzato in modalità “Max”, per raccogliere lo sporco più ostinato, e che nella modalità “Normal” aspira a 10.000 Pa con un’autonomia di 40 minuti con una sola carica, sufficiente quindi per spazzare adeguatamente una superficie di circa 200 metri quadrati.

E’ dotato di un serbatoio con capacità pari a 1,2 litri che può essere svuotato con estrema facilità direttamente dentro la pattumiera: basta infatti pigiare un pulsante per aprire a scatto il coperchio che si trova sul fondo e riversare fuori tutto il contenuto verso il basso.

Utilizza un sistema di filtraggio che trattiene anche la polvere più sottile e che, al termine della pulizia, può essere tranquillamente lavato sotto l’acqua corrente e asciugato al Sole, rendendo così la manutenzione alla portata di tutti.

E’ dotato di una testa principale per tutti i pavimenti con sistema di rotazione di 180 gradi, in modo da poter essere inclinato e ruotato con un semplice movimento del polso e andare a spazzare con più facilità tutti gli angoli di casa. Presenta inoltre una fila di LED frontali che permettono di avere una illuminazione raso terra in modo da rintracciare – e non dimenticarsi di aspirare – anche il più piccolo granello di polvere.

In dotazione sono presenti una serie di accessori che permettono di adattare l’aspirapolvere a più contesti: oltre alla spazzola principale c’è infatti una spazzola più piccola che permette di raccogliere facilmente le briciole sul tavolo oppure ripulire le cuciture del divano, un’altra invece è caratterizzata da un beccuccio molto piccolo che può essere infilato anche negli angoli più angusti. E la prolunga ovviamente può essere rimossa o aggiunta per rendere l’aspirapolvere più maneggevole e usarlo per raggiungere anche i punti più alti senza l’ausilio di una scaletta.

Come dicevamo al momento ILIFE H70 è in offerta online a 105,37 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.