Beats Flex arrivano anche in edizione speciale FRGMT

Beats, di proprietà Apple, ha annunciato una nuova edizione speciale dei suoi auricolari Beats Flex FRGMT in collaborazione con il musicista e designer giapponese Hiroshi Fujiwara e il rivenditore di moda SSENSE. A cambiare è praticamente il design, fondato su un «design minimalista e nero tono su tono», visto che per il resto è basata sullo stesso hardware dei Beats Flex originali.

Oltre alla colorazione, questa particolare versione presenta il logo FRGMT che sta per Fragment Design, ovvero il nome dell’azienda di Fujiwara, inciso sul lato esterno di uno dei due telecomandi incassati lungo il cavo, mentre nell’altro è impresso l’iconico logo a doppio fulmine della società. Il logo “b” di Beats permane invece sul lato esterno della copertura degli auricolari.

Il lancio di questi auricolari rappresenta la seconda collaborazione ufficiale tra Beats e Fujiwara, che questa volta ha scelto gli auricolari Flex come «scelta personale» per gli auricolari in quanto preferisce ascoltare la musica con questo genere di cuffie, caratterizzate dalla classica «fascia da collo leggera».

La prima collaborazione risale all’inizio del 2021 con una edizione speciale dal design simile a questo per i Powerbeats Pro: qui potete leggere la nostra recensione. La colorazione nera tono su tono scelta per entrambi i prodotti – spiega – è «sofisticata ed estremamente raffinata e sono convinto che le persone adoreranno davvero questa opzione».

Gli auricolari Beats Flex, lo ricordiamo, sono arrivati sul mercato a ottobre 2020 e offrono fino a 12 ore di autonomia con una sola carica grazie al chip W1 di Apple che – tra le altre cose – offre l’accoppiamento rapido e la pausa automatica.

Il prezzo di queste cuffie, seppur rimanga economico, è aumentato lo scorso settembre, passando da 50 a 70 dollari negli USA, e questo sarà anche il prezzo dell’edizione speciale Beats Flex FRGMT, che sarà in vendita a partire da domani, giovedì 18 novembre, sia presso Apple che sul sito di SSENSE.