Dopo aver annullato ufficialmente il Google I/O 2020, il colosso di Mountain View inizia a sfornare alcune interessanti novità per il suo assistente virtuale: Big G annuncia infatti che ora Assistente Google legge e traduce in tempo reale le pagine web sui dispositivi Android.

Per attivare la funzione, gli utenti dovranno semplicemente dire “Ehi Google, leggi” o “Ehi Google, leggi questa pagina” quando viene visualizzato un articolo sul browser Android. L’Assistente, inoltre, evidenzierà le parole mentre le legge ad alta voce e scorrerà la pagina automaticamente. Gli utenti potranno modificare la velocità della voce e passare a diverse parti della pagina se non vogliono ascoltare l’intera lettura.

La capacità di cambiare velocità è probabilmente più utile per coloro che studiano altre lingue. Se, ad esempio, la pagina Web visualizzata non è nella lingua nativa dell’utente, un menu di traduzione consentirà loro di scegliere tra 42 lingue diverse; Assistente Google tradurrà il contenuto in tempo reale e leggerà il testo nella lingua selezionata.

Google ha annunciato la funzionalità al CES all’inizio di quest’anno, promettendo un’esperienza che “consente una lettura naturale di contenuti di lunga durata”. Ha rivelato per la prima volta che stava insegnando ai bot a leggere le pagine web nel 2012, tuttavia, ha fornito alla sua app di ricerca per i mercati emergenti (Google Go) la possibilità di leggere testi scritti nel 2018.

La nuova funzione “leggilo” di Assistant inizierà a essere distribuita a tutti gli utenti Android a partire da oggi, ma potrebbero volerci alcuni giorni prima che sia effettivamente disponibile per tutti.

