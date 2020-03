Il Woz arrabbiato: tampone Coronavirus negato per lui e la moglie

Il tampone per il Coronavirus di Woz non s’ha da fare. La decisione è stata presa dal CDC, sigla di Centers for Disease Control and Prevention, il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie negli Stati Uniti. Poco importa se proprio pochi giorni fa Wozniak dichiarava su Twitter di essere il probabile paziente zero degli USA. Steve Wozniak e sua moglie hanno presentato pochi giorni fa la richiesta di effettuare il tampone per verificare la propria positività al Coronavirus, ma la possibilità di farlo è stata negata a entrambi.

Il cofondatore di Apple e sua moglie sono rientrati da un viaggio in Asia a gennaio. In una intervista rilasciata a una radio di San Francisco, il Woz ha spiegato meglio la sua situazione e quella di sua moglie, a partire da un tweet sconcertante, in cui dichiarava che lui e sua moglie avrebbero potuto essere i “pazienti zero” negli Stati Uniti.



Inizialmente molti suoi follower hanno considerato questo tweet di Steve Wozniak come l’ennesimo scherzo. Ma la situazione si è ribaltata quando USA Today ha rivelato che sua moglie Janet era stata diagnosticata una sinusite pochi giorni dopo il loro rientro dall’Asia.

Steve Wozniak ha spiegato che probabilmente sono rientrati negli Stati Uniti nei giorni precedenti la diffusione del Coronavirus, il 4 gennaio. I test medici, secondo Woz, non hanno portato ad alcuna conclusione. Sua moglie «Aveva un virus, ma non sapevano cosa fosse».

Il cofondatore di Apple avrebbe dunque contattato il CDC dopo aver sentito la notizia del focolaio in rapida espansione, ma dal centro non ha avuto una risposta positiva: il test per il Coronavirus è stato loro rifiutato. «Ci piacerebbe fare il test – ha detto Steve Wozniak – per scoprire se avevamo il Coronavirus o qualche altro tipo di virus?».

