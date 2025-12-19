macOS Tahoe crea problemi di sfarfallio con lo Studio Display, il rimedio

In macOS Tahoe è presente un bug che provoca di tanto in tanto uno sfarfallio nei monitor Studio Display collegati al Mac.

Gli aggiornamenti di macOS Tahoe hanno finora peggiorato la situazione. Gli utenti Mac che usano il monitor Studio Display segnalano il problema dello sfarfallio da settembre, e inconvenienti simili sono stati segnalati anche con altri monitor.

I redattori del sito statunitense Macrumors confermano di avere notato problemi su un MacBook Pro con macOS Tahoe collegato a uno Studio Display, che gli aggiornamenti a macOS Tahoe 26.1 e macOS Tahoe 26.2 non hanno migliorato la situazione e che la situazione sembra peggiorata negli ultimi giorni.

Lo sfarfallio si verifica il più delle volte quando si passa da un’app a un’altra che sfrutta uno sfondo bianco, o si scorrono pagine web che presentano sfondi chiari. Non c’è un’app specifica che provoca il problema e questo sembra presentarsi in modo casuale per qualche secondo e anche per diverse volte di fila.

In attesa di aggornamento Apple, una possibile soluzione

In attesa della soluzione da parte di Apple (con un aggiornamento di macOS o del firmware dello Studio Display) alcuni utenti segnalano che è possibile risolvere in gran parte problema aprendo Impostazioni di Sistema > Schermi e da qui deselezionare la voce “Regola automaticamente la luminosità” (l’opzione che consente di regolare la luminosità in base alle condizioni di luce ambientale, disponibile solo sui Mac che dispongono di un rilevatore della luce ambientale).

Si vocifera intanto che Apple sia al lavoro su un nuovo Studio Display: la futura versione dovrebbe integrare un chip A19, il supporto all’HDR, ai 120Hz e altre novità ancora. La data esatta di uscita del nuovo modello non è ancora trapelata ma è certo che se ne parlerà nel 2026, probabilmente insieme ai Mac Studio M5 Pro/Max