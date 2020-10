Le app di Microsoft Office su iPad ora supportano mouse e trackpad

Microsoft ha predisposto aggiornamenti di Word, PowerPoint, ed Excel per iPad integrando il supporto per trackpad e mouse in iPadOS.

Da iPadOS 13.4 o versioni successive è possibile usare un mouse o un trackpad Bluetooth. Quando si collega un mouse di questo tipo all’iPad, sul display viene visualizzato un puntatore circolare. È possibile spostare o scorrere sul trackpad come si farebbe con un computer desktop o notebook. Mentre si sposta sui diversi elementi sullo schermo, il puntatore cambia forma.

Ad esempio, posizionandolo sopra un testo assume la forma a I per indicare che è possibile inserire il puntatore in un documento di testo o evidenziare e copiare parole da una pagina web. Quando si passa il puntatore sui diversi elementi di iPadOS, questi cambiano aspetto e si attiva l’animazione per aiutare nella navigazione. Ad esempio, i pulsanti della barra degli strumenti nelle app cambiano colore e le icone delle app sulla schermata Home diventano più grandi.

Il puntatore scompare dopo alcuni secondi di inattività. Per visualizzarlo nuovamente, è sufficiente spostare il mouse o toccare il trackpad.

Microsoft spiega che in Word, PowerPoint ed Excel il cursore si trasforma il base al contesto nel quale si trova, semplificando il controllo, offrendo una navigazione più fluida e regolazioni precise, con un funzionamento del tutto analogo a quanto avviene su Mac e PC.

Oltre al supporto di mouse e trackpad, Microsoft ha aggiunto nelle app una nuova schermata di avvio e un nuovo ribbon (barra multifunzione) con voci che semplificano e rendono più moderna l’esperienza d’uso.

Il “rollout” con gli aggiornamenti è partito e alcuni utenti hanno già ricevuto gli update. La distribuzione per tutti è prevista nei prossimi giorni.