Le app iPhone e Android di Netflix reinderizzano all’abbonamento esterno

Netflix reindirizza gli utenti iPhone e iPad a una pagina web esterna per la registrazione. Un cambiamento che arriva a pochi mesi da quando Apple ha iniziato a concedere alle applicazioni “di lettura” che forniscono accesso a contenuti digitali, come appunto Netflix e Spotify, di collegarsi alla pagina di registrazione dell’account sui propri siti web.

Fino al 2018 Netflix non forniva alcun link esterno per la registrazione, né spiegava nell’app per iPhone e iPad come fare per registrarsi. Gli utenti dovevano quindi andarci da soli, sul sito web di Netflix, altrimenti senza registrazione non potevano accedere al servizio e usare l’app. Questo accadeva perché bisognava rispettare le regole di Apple, che all’epoca impediva in tutti i modi di aggirare la commissione del 30% sugli acquisti in-app: uno dei modi era appunto quelli di impedire agli sviluppatori di mandare gli utenti fuori dall’app con un collegamento ad una pagina di registrazione esterna.

Ciò ovviamente creava confusione agli utenti di Netflix che pensavano di poter fare tutto dall’app. Ma ora come dicevamo le cose sono cambiate perché quando si scarica l’app, nella schermata iniziale è presente un nuovo pulsante rosso con su scritto “netflix.com/join”: cliccandolo, il sistema avverte che si sta per lasciare l’app per accedere ad un sito web che non è gestito da Apple, che declina così ogni responsabilità in merito alla privacy e alla sicurezza delle transazioni.

Stai per uscire dall’app e accedere a un sito web esterno. Non eseguirai più operazioni tramite Apple. Gli account creati o gli acquisti effettuati al di fuori di questa app saranno gestiti dallo sviluppatore “Netflix”. Il tuo account, i metodi di pagamento salvati e le relative funzionalità dell’App Store, come la gestione degli abbonamenti e le richieste di rimborso, non saranno disponibili. Apple declina ogni responsabilità in merito alla privacy o alla sicurezza delle transazioni eseguite con questo sviluppatore.

Confermando la scelta si verrà reindirizzati alla pagina di registrazione dell’account Netflix https://www.netflix.com/signup/registration, ma prima di procedere è possibile anche cliccare sulla voce “Scopri di più” che rimanda alla Storia pubblicata sull’App Store in cui Apple dettaglia il delicato argomento delle «app e transazioni sui siti web esterni».

Non è chiaro quando Netflix ha iniziato a introdurre questa nuova opzione, ma non dev’essere da molto visto che nel momento in cui scriviamo la pagina di supporto di Netflix dice ancora che gli utenti non possono accedere alla pagina di registrazione dall’app per iPhone e iPad.

Anche se Apple ha cominciato ad allentare le sue politiche per le app di lettura come questa, ha ancora all’attivo una rigorosa serie di linee guida che gli sviluppatori devono seguire, come quella di non includere alcuna informazione sui prezzi collegata ad una pagina di registrazione esterna. Gli sviluppatori devono anche chiedere l’autorizzazione per poter aggiungere un collegamento esterno alla propria app.