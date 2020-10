Le app Meteo e News sbarcano sulle auto Skoda

Report meteo, radar sulle precipitazioni in tempo reale e le principali news del momento: sono app che è possibile ottenere in download gratuito direttamente nella sezione Shop del nuovo sistema di infotainment modulare Skoda MIB3, disponibili per i modelli SCALA e KAMIQ di Skoda equipaggiati con navigatore satellitare Amundsen e per SUPERB iV plug-in hybrid. Nei prossimi mesi la disponibilità sarà estesa alla nuova gamma OCTAVIA e ai modelli SUPERB, KAROQ e KODIAQ equipaggiati con il navigatore satellitare Columbus.

Le nuove App News e Meteo forniscono informazioni aggiornate in tempo reale direttamente in abitacolo. Disponibili in download gratuito dalla sezione Shop del sistema di bordo, che sfrutta la e-SIM nativa LTE, dopo una semplice procedura di installazione guidata direttamente in vettura, sono subito operative e costantemente aggiornate.

App Meteo

Il produttore spiega che l’app Meteo offre “una previsione dettagliata”, anche per i giorni successivi, della situazione metereologica nella posizione in cui si trova l’auto. La funzione “radar” attivabile su comando, mostra i cambiamenti attesi nelle ore successive fornendo immagini satellitari in tempo reale. È possibile verificare la situazione del tempo alla destinazione o in precise località che possono essere salvate tra i “preferiti” per successive consultazioni.

App News

La App News consente invece di restare aggiornati sulle ultime notizie. È possibile scegliere tra gli argomenti di proprio interesse presenti nell’elenco fornito dal sistema o aggiungere direttamente gli RSS feed dei propri canali preferiti, digitando e salvando in memoria le URL relative.

Dopo essere state scaricate e installate, le nuove App per le vetture Skoda possono essere utilizzate senza alcun costo per 12 mesi. In seguito l’utilizzo può essere esteso a pagamento. Già disponibili per ŠKODA SCALA e KAMIQ equipaggiate con navigatore satellitare Amundsen e per SUPERB iV, il produttore fa sapere che nei prossimi mesi saranno poi estese alla quarta generazione di ŠKODA OCTAVIA e ai modelli KAROQ, KODIAQ e SUPERB equipaggiati con il navigatore satellitare connesso Columbus e tramite aggiornamento software saranno disponibili anche per gli esemplari già immatricolati

