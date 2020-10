Zeiss ZX1, la fotocamera con Lightroom integrato è in preordine

È stata annunciata due anni fa con arrivo indicato all’inizio del 2019, ma da allora non si è saputo più nulla: ora la fotocamera dei misteri Zeiss ZX1 è finalmente in preordine negli Stati Uniti presso la catena B&H Photo al non proprio abbordabile prezzo di 6.000 dollari, circa 5.100 euro al cambio odierno.

Dicevamo dei misteri non solo per le tempistiche allungate, ma anche perché si tratta della prima fotocamera digitale dello storico marchio specializzato in lenti e obiettivi di alta qualità. Oltre a un design ridotto all’essenziale incuriosiscono anche specifiche tecniche e funzioni. Mette a disposizione in un corpo compatto un sensore full frame da 37 megapixel, abbinato a un obiettivo fisso con focale da 35mm f/2.0. Gli utenti non devono nemmeno ricorrere a una schedina di memoria perché di serie offre ben 512GB di spazio di archiviazione integrato.

Ma le caratteristiche e le funzionalità uniche non finiscono qui. Si tratta infatti di un dispositivo funzionante con una versione di Android personalizzata in grado di eseguire anche Adobe Lightroom, quindi con la possibilità di modificare gli scatti al volo non appena sono stati effettuati tramite lo schermo touch da 4,3 pollici. Qui sembra saranno gestibili anche le principali impostazioni e regolazioni, visto che sul dorso anche i controlli sono ridotti all’essenziale, con due ghiere per regolare ISO e tempo di esposizione, più un anello per la regolazione dell’apertura manuale sull’obiettivo.

Infine Zeiss ZX1 mette anche a disposizione collegamenti Wi-Fi, Bluetooth e anche una porta USB-C. Tutte queste specifiche e funzioni incuriosiscono non poco gli appassionati di fotografia che non vedono l’ora che questa fotocamera sia disponibile in commercio e recensita per saggiarne il funzionamento sul campo.

